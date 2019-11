Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ospiti al Maurizio Costanzo Show dopo il successo di Amici Celebrities. La coppia rivela la verità sulle ‘crisi’ e i ‘tradimenti’

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’ andata in onda il 6 Novembre 2019, ospiti speciali del celebre giornalista Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

La coppia, che ha da poco tempo conquistato il podio della versione Vip di ‘Amici’, condotto da Michelle Hunziker, hanno parlato a cuore aperto della loro relazione, svelando la verità sui loro momenti più bui in termini di coppia. Ecco quanto rivelato durante il celebre talk show.

Filippo Bisciglia: ‘Ho baciato la Meloni’

Dopo la presentazione da parte del giornalista e conduttore del talk Show, la coppia è stata protagonista di un siparietto al quanto insolito quanto esilarante al cospetto di Maurizio Costanzo, insieme alla Leader del partito ‘Fratelli d’Italia’ Giorgia Meloni.

Il presentatore di Temptation Island infatti avrebbe salutato in maniera molto caloroso la Meloni prima che lasciasse lo studio dopo il suo intervento. Maurizio Costanzo ha così subito esordito:

‘La Meloni ha baciato a lungo Filippo Bisciglia’

ma Filippo Bisciglia ha subito replicato:

‘No, sono io che ho baciato la Meloni. Perché mamma mi ha detto ‘le dai un bacio grande grande da parte mia?’. E io le ho dato un bacio’

poi la Camassa, che non si è scomposta minimamente al gesto del fidanzato conferma la versione del presentatore.

Filippo Bisciglia, la verità sulla crisi con la Camassa: ‘Abbiamo avuto una crisi’

Dopo il caloroso saluto alla Leader di Forza italia, i due prendono a parlare della loro storia, e Maurizio Costanzo, prende la palla in balzo per chiedere loro se nel corso dei loro 12 anni di relazione avessero attraversato una crisi oppure ci fossero stati dei tradimenti.

‘Abbiamo avuto una crisi due anni fa ma stiamo insieme da 12 anni, ci sono alti e bassi. È normale’

rivela il conduttore di Temptation Island, poi aggiunge rispondendo al tema dei tradimenti:

‘Se sono mai stato sul punto di tradire? Per noi uomini, con la fantasia, è possibile’

Il conduttore di Temptation Island intervistato da ‘Chi’: ‘per un periodo ci siamo lasciati’

In una recente intervista alla rivista di Alfonso Signorini, il fidanzato di Pamela Camassa ha inoltre raccontato che tempo a dietro hanno interrotto per un periodo alla loro relazione. Ma la crisi è rientrata ed è stata superata, come rivelò anche Pamela Camassa:

‘Abbiamo avuto una forte crisi poi superata’

Nel corso di quella stessa intervista a ‘Chi’ Filippo Bisciglia parlò inoltre della possibilità di creare una famiglia con Pamela e della sua titubanza in merito, arrivando alla conclusione che molto probabilmente non diventeranno mai genitori, ciò chiaramente, concluse, non precludo il loro essere comunque una ‘famiglia’.