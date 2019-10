Amici Celebrities, è la versione Vip, di ‘Amici di Maria De Filippi’, un format che nelle ultime settimane sta riscuotendo un grandissimo successo.

Punta di Diamante di questa prima edizione ‘Vip’ di Amici è sicuramente Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, il quale ha rappresentato una vera e propria scoperta per le sue doti canore, con il quale è riuscito a conquistare i giudici e il pubblico da casa.

Nel corso dell’Ultima puntata di ‘Amici Celebrities’ Filippo Bisciglia si esibito portando un bellissimo pezzo di Luca Barbarossa ‘Portami a Ballare’.

L’interpretazione perfetta, finchè per l’emozione il conduttore di Temptation Island è scoppiato in lacrime interrompendo la sua esibizione.

A seguito dell’interruzione della performance Michelle Hunziker ha provato a chiedergli come mai tanta commozione, ma la sua domanda è stata subito spezzata dalla replica del conduttore in gara.

Dietro le lacrime il motivo struggente, il pezzo dedicato alla sua ‘Regina’ la sua mamma:

‘Era per mia mamma. Spero un giorno di poterla rifare tutta. Tanto sarebbe comunque andata così perché anche in saletta piangevo sempre’

Una vera rivelazione il Conduttore di Temptation Island.

La sua voce calda e profonda e carica di pathos, è riuscita a conquistare e fare breccia nel cuore dei telespettatori e dei giudice in particolare Maurizio Coruzzi, in arte Platinette, che ha così commentato:

‘Filippo non solo è bravo e lo sa… Non ho capito perché non hai fatto il cantante da subito, sei dotato’