Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: “Voglio un figlio da Pamela Camassa!”

Filippo Bisciglia ieri e oggi (lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019), sarà il mattatore assoluto di Temptation Island. La sesta edizione del docu-reality di stampo sociologico è andato in onda nella prima serata di Canale 5 con le sue battute finali. L’ex gieffino, sempre pronto a consolare le coppie “scoppiate” e a fare da “psicologo”, è molto apprezzato dal pubblico social proprio per via del suo carattere rispettoso, educato e soprattutto comprensivo.

Filippo Bisciglia, Temptation giunge alle battute finali

Per questo motivo, sono in tanti quelli che sperano possa conquistare un posto di rilievo all’interno del panorama televisivo italiano. Di recente anche Maurizio Costanzo si è augurato che il buon Bisciglia possa conquistare nuovi traguardi lavorativi.

“Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione. È un ragazzo talentuoso e, al contrario di altri suoi colleghi, educato e pacato nei modi. L’affollamento che c’è adesso nei vari programmi gli concede poca aria. Ma i direttori dei canali potrebbero ripensarci e affidargli altri programmi”.

Queste le parole del giornalista romano tra le pagine del settimanale Nuovo dove, da anni, cura una rubrica.

Ieri sera le battute conclusive di Temptation Island 2019 sono state assolutamente emozionanti e ricche di colpi di scena. A tal proposito, proprio Filippo Bisciglia ha voluto rivelare alcune gustose anticipazioni che hanno avuto modo di far crescere la “tensione” sul destino delle coppie rimaste in gioco. Intervistato da Spy, ha commentato:

“Il pubblico deve aspettarsi di tutto: io, per primo, mi sono stupito di com’è finita. Vedremo i falò di confronto di tutte le coppie rimaste al villaggio e sarà imprevedibile”.

“Pamela Camassa? Voglio un figlio da lei!”

Stasera inoltre, ci sarà spazio anche per una seconda puntata con ulteriori colpi di scena “che nemmeno immaginavo, “Un mese dopo”, tutto ciò che il pubblico si aspetta, potrebbe non accadere”, ha continuato l’ex gieffino. Tra le pagine della rivista di gossip, Filippo Bisciglia ha parlato anche della sua vita sentimentale tra le braccia di Pamela Camassa. Per loro il matrimonio è ancora lontano ma l’idea di un figlio sembra dietro l’angolo: