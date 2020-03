Ostaggi in un centro commerciale nelle Filippine: un ex dipendente avrebbe aperto il fuoco.

Attimi di terrore a San Juan, città vicina a Manila, nelle Filippine. Un’ex guardia giurata avrebbe preso in ostaggio una 30ina di persone nel centro commerciale dove lavorava.

Come riporta anche Skytg24, l’uomo, ex dipendente del Greehillls Center avrebbe aperto il fuoco entrando nel centro commerciale. Una persona sarebbe rimasta ferita, altre 30 sarebbero invece tenute come ostaggi dall’uomo.

La persona ferita sarebbe una guardia di sicurezza, che è stata già trasferita in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Intorno alle 10 di questa mattina un ex dipendente del Greenhills avrebbe aperto il fuoco, sparando sulla gente presente all’interno del centro commerciale. L’uomo sarebbe un ex dipendente del centro commerciale, deluso dal licenziamento.

Sarebbero in corso una negoziazione tra la Polizia e l’attentatore.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020