Filippa Legerback è una delle showgirl più belle e riservate del mondo della Tv: questa volta però la moglie di Daniele Bossari ha racconto il suo dramma

La bellissima Filippa Legerback ha raccontato il suo dolore per Daniele Bossari a Che tempo che fa. La giovane infatti ha parlato di un tremendo senso di colpa che l’ha dilaniata per tanto tempo.

Filippa e il senso di colpa

Come in molti sanno, Daniele Bossari qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello, ma non tutti sanno che il conduttore ha passato anni di depressione e di sconforto. In un libro infatti Daniele ha scritto un libro dove ha parlato principalmente della lotta contro la depressione che lo ha colpito e di come silenziosamente lo stava divorando.

Il suo dolore è stata talmente forte e grande che addirittura Daniele Bossari avrebbe pensato a rivolvere il suo male con gesti estremi. Ma fortunatamente le cose hanno avuto un risvolto positivo, Daniele infatti, come ha anche raccontato a Verissimo, grazie all’aiuto di medici professionisti e ovviamente alla sua bellissima famiglia, è riuscito a riemergere dal quel momento cosi fragile e buio.

La stessa moglie Filippa Lagerback ha fatto difficoltà a capire l’estremo dolore del marito tant’è che in un’intervista a Che tempo che fa, ha sottolineato il dolore e l’angoscia di non aver capito in tempo il dolore e il male che stava subendo suo marito Daniele Bossari.

Filippa ” Ci ho messo tanta pazienza e amore”.

La bellissima Filippa infatti ha raccontato a Fabio Fazio che la lotta di Daniele contro la depressione non è stata per niente facile. La giovane infatti racconta di momenti per lei molto belli, ma che Daniele non riusciva a vivere con la stessa serenità e gioia. Bossari infatti era ormai sprofondato in un momento davvero difficile, tutto causato dalla sua carriera:

“È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore”.

I due infatti hanno dimostrato di essere una coppia bellissima, non solo per le difficiltà che hanno superato ma anche per l’amore che in tutti questi anni li hanno tenuti uniti nonostante le difficoltà.