Filiera sostenibile, blocco del greenwashing: ecco il perché

La sostenibilità durante la produzione di merci è un tema focale, ma oggi si punta al blocco del greenwashing

Parlare di sostenibilità e greenwashing al momento è sicuramente una delle ultime mode. Questo tema porta con se il rischio di dimenticarsi del cuore della questione, colpiti dal modo con di parlare dell’ambito green. In realtà si parla di trasparenza della filiera, mostrando come si attuano le politiche green pubblicizzate e come si muovono per migliorare il loro impatto ambientale. Confindustria Moda affronta il tema in modo diretto. Nell’incontro Viaggio verso la sostenibilità della filiera, si lancia l’allarme. La scorsa settimana si è discusso con l’obiettivo di condividere un metodo efficace per le aziende, per poter valutare quanto sostenibile sia la filiera produttiva e quale sia l’effettivo impatto ambientale che essa produce.

La sostenibilità usato come specchietto per le allodole

Ma cos’è il greenwashing? Semplicemente una tecnica di marketing che sfrutta la nuova coscienza green, spacciando per sostenibile, ciò che non lo è. Attualmente esiste maggiormente la necessità di affrontare il tema della sostenibilità in modo più preciso, senza utilizzare quest’ambito come leva di marketing o addirittura utilizzando la tecnica greenwashing, per spingere agli acquisti. Andrea Crespi, presidente del Comitato Sostenibilità di Sistema Moda Italia e direttore generale di Eurojersey ha affermato che

“Si parla sempre di cosa si sta facendo in termini di sostenibilità, ma è arrivato il momento di far luce su come si sta facendo ciò che è definito ‘sostenibile’”

Il reale concetto di sostenibilità emerso dal convegno

Nel convegno si è messo in evidenza cosa significhi in realtà il concetto di sostenibilità. Non si deve semplicemente al semplice rispetto dell’ambiente, al consumo consapevole e risparmioso delle materie prime, oltre che delle risorse economiche.

Quello di cui deve tener conto è la nozione di responsabilità, che porta come conseguenza una definizione di sostenibilità molto ampia che porta al rispetto dei diritti umani, oltre che alla razionalizzazione dei processi creativi e produttivi, innovazione e ricerca per migliorare.

In conclusione la sostenibilità deve essere vista in modo concreto e deve spingere le aziende a migliorarsi.