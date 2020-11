Nuova paternità per Al Bano. La confessione in TV: ‘Sono suo figlio...

Il pubblico e la giuria di Tu si que Vales, spiazzati dall’arrivo del ‘figlio legittimo di Al Bano’. Le parole di Gerry Scotti lasciano lo studio interdetto.

Un fatto che ha sconcertato i giudici e il pubblico di Tu Si que Vales, quello avvenuto durante la puntata andata in Onda lo scorso 7 Novembre. A presentarsi sul palco il ‘figlio legittimo di Al Bano’. Chi è l’uomo?

Sul palco del celebre Talent Show dei sabati di Canale 5, è arrivato un aspirante talento che ha letteralmente lasciato basiti il team di giudici: Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi.

L’uomo infatti ha dichiarato a tutti di essere ‘il figlio legittimo’ del Cantante di Cellino San Marco.

Come si chiama il ‘figlio legittimo’ di Al Bano?

Imitando il suo intramontabile outfit ha cantato il celebre cavallo di battaglia del cantante pugliese – Nel Sole – lasciando tutti di stucco. L’uomo, che date le sue abilità canore ha dichiarato di essere il figlio legittimo di Al Bano Carrisi, dal papà avrebbe ereditato appunto la voce.



Il suo nome d’arte al proposito, non poteva che essere ‘Al Banino’, il quale ha spiazzato tutti dichiarando:

‘Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano’

e ancora:

‘Sono sicuro per la voce che HO, CHE papà è lui. le movenze di mamma non lo so’

ha detto dinanzi al pubblico e giudici.

Il commento di Gerry Scotti sconcerta gli spettatori

Le dichiarazioni eloquenti di Al Banino in merito alla sua presunta paternità, hanno suscitato ilarità in Gerry Scotti, il quale ha dichiarato di non mettere in dubbio il suo ‘valore’, le sue qualità, poi la battuta che ha lasciato tutti di sasso.

Gerry Scotti date le indiscutibili qualità di Al Banino, ha così promesso, dinanzi a milioni di testimoni, di trovare la compagna perfetta per lui, che potrà affiancarlo magari non solo professionalmente ma anche nella vita?

‘Troveremo Romina Powerina’

ha detto ironizzando il celebre conduttore lasciando tutti di stucco.