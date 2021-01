È il figlio di un noto attore italiano: avete capito chi è il suo papà?

Un viso angelico e uno sguardo più che ammaliante. Avete capito chi è il papà di questo bel ragazzo? Forse pochi riusciranno.

Non tutti sanno notare le somiglianze fisionomiche. Questo bel ragazzo è il figlio di un noto e amato attore italiano ma non tutti capiranno subito di chi si tratta.

Anche se la somiglianza c’è, i capelli confondono un po’ e capire chi è il suo papà di certo non è semplice.

Lui è il figlio di un noto attore, avete capito chi?

Chi è il bel ragazzo in foto? Sicuramente qualcuno l’avrà già visto in giro perché sicuramente non passa inosservato. Ma anche il suo papà è uno degli attori più apprezzati soprattutto dalle donne il suo aspetto fisico. Avete capito di chi si tratta? Fate ancora un piccolo sforzo.

Il suo papà è proprio il protagonista di una delle serie TV più seguite di sempre. Altri indizi che vi possono essere d’aiuto? Il suo nome è Francesco ed ha 22 anni. Francesco, il ragazzo nella foto, è il figlio di uno degli attori italiani più apprezzati per la grande professionalità e per la bellezza che non guasta.

Non è solo bello di viso ha anche un’altezza notevole: è alto infatti un metro e 88 cm. Il papà il protagonista di Un passo dal cielo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Liotti (@daniele.liotti)



I tratti somatici sono proprio gli stessi. Il suo papà è infatti Daniele Liotti. Francesco, è nato dalla relazione tra suo padre e Arianna. Purtroppo i due non hanno proseguito il cammino insieme e si sono lasciati quando lui aveva appena 3 anni. Il ragazzo sembra aver seguito le orme di suo padre.

Francesco attore in erba: chi è il figlio di Daniele Liotti

Padre e figlio hanno un rapporto molto bello: in una recente intervista, il papà attore ha raccontato che quando comunicò al figlio che del ruolo avuto nella fiction Rai Un passo dal cielo al posto di Terence Hill, il ragazzo esultò tantissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Liotti (@daniele.liotti)



Sono molto complici e uniti. Francesco però non è più l’unico figlio di Daniele. Infatti, quest’ultimo, è diventato nuovamente padre da pochissimi anni di una tenera bimba di nome Beatrice.