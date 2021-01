Carlo Conti, il figlio fa la sua caricatura: la foto diventa virale

Il piccolo Matteo Conti con il suo gesto ha fatto sorridere il web: il figlio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro è un vero talento!

Una foto che spiega tutto il senso dell’amore di una bambino. Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono davvero orgogliosi del loro pargoletto. Proprio la sua mamma ha voluto condividere con i fan una foto molto divertente.

Il piccolo Matteo, sempre tutelatissimo da mamma e papà, non viene mai mostrato in viso. In una ultima foto, ad esempio, il piccolo appare solo di spalle accanto al papà intenti a lavorare l’orto. Questa volta però Francesca ha mostrato al web il talento nascosto del suo piccolo Matteo.

Carlo Conti, il disegno del figlio fa sorridere il web

Un talento davvero speciale quello del figlio di Carlo Conti: il piccolo Matteo ha fatto quello che molti bambini della sua età fanno: ha disegnato la sua famiglia. La sua fantasia ha voluto che tutto il nucleo fosse disegnato sotto un allegro e vivacissimo arcobaleno, un vero e proprio trionfo di colori.

Un bel disegno che risulta ancora più speciale per la caratterizzazioni dei personaggi: Carlo con la pelle colorata di marrone scuro indossa un paio di occhiali e sulla testa ha solo qualche capello. Mentre la mamma è disegnata con la sua tipica chioma boccolosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)



Insomma, Matteo ha ripreso fedelmente le caratteristiche di ambo i genitori.

Carlo, l’ultimo post ha preoccupato i fan

Con il suo ultimo post Carlo ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Una sua follower, infatti, ha sottolineato un aspetto importante della malattia che ha purtroppo colpito pure lei. Al conduttore, intento a curare il suo orto, la signora ha rivelato che stressare il suo fisico già provato dal Covid-19 avrebbe potuto provocargli qualche problema.

Purtroppo sono tantissime le persone che dopo la malattia e effettivamente i sintomi perdurano rendendo difficile vivere la vita senza risentire delle conseguenze e degli strascichi di questa brutta infezione.