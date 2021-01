Chi sono le figlie di Matilde Brandi e Marco Costantini: età e curiosità

Matilde Brandi è legatissima alle due figlie, le gemelle nate nel 2006 e di cui ha parlato spesso nel corso dell’esperienza al Grande Fratello VIP.

Le due 15enni sono bellissime e somigliano alla mamma Matilde. Hanno preso qualcosa anche dal papà Marco Costantini, a cui vogliono molto bene.

Scopriamo tutto sulle figlie della Brandi!

Dopo la nascita di Aurora e Sofia, Matilde Brandi si è allontanata dal mondo dello spettacolo.

A proposito di ciò ha confessato:

“Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro.”

Oggi Aurora e Sofia sono due splendide 16enni e la madre Matilde carica spesso scatti che la ritraggono in loro compagnia.

E chissà come Aurora e Sofia avranno appreso la notizia arrivata al pubblico nelle ultime ore!

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, infatti, Matilde Brandi ha fatto una confessione incredibile.

La ballerina ha rivelato di essersi separata dal marito:

“Quando sono uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava.”