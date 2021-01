Riconoscete Martina la giovane in foto? È figlia del più grande conduttore TV – FOTO

Da giorni circolano gli scatti che ritraggono una donna, figlia di un amatissimo conduttore televisivo. Abbiamo scoperto per voi chi è.

Siete in grado di riconoscere la donna in foto? In molti hanno tentato, ma non sono riusciti a scoprire di chi si tratta.

Eppure, somiglia molto al padre, un celebre conduttore televisivo italiano, probabilmente il più amato degli ultimi anni.

È nata negli anni ’80 e ha avuto il suo primo figlio di recente. Ha così reso il padre nonno per la prima volta.

Ecco chi è la donna in foto

La donna in foto si chiama Martina e vive negli USA. È figlia di Diane Zoeller e ha un fratello più grande di nome Stefano.

Nel 2019 ha sposato Tito Garza, un attore comico, con cui ha avuto nel 2020 il suo primogenito Theodor.

La coppia ha pubblicato sui social anche le foto del matrimonio, durante il quale il conduttore italiano era presente e ha accompagnato la figlia all’altare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Anne (@martina_anne_b)

Adesso avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Martina Bonolis.

È figlia del conduttore televisivo più amato

Martina è la secondogenita del conduttore Paolo Bonolis ed è nata negli anni ’80 nel corso della relazione tra l’uomo e la psicologa Diane Zoeller.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Anne (@martina_anne_b)

Martina ha mantenuto i rapporti con il padre, anche se non si vedono spesso a causa della distanza e degli impegni lavorativi.

La donna vive attualmente a New York e ha avuto modo di rivedere il padre anche in occasione del matrimonio del fratello maggiore Stefano, che ha sposato Candice Hansen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Di recente ha reso il padre Paolo nonno di uno splendido bambino, che è la gioia della famiglia.