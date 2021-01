Questa bimba è la figlia di 2 amatissimi cantanti: avete capito chi è?

Oggi è una donna e una mamma: la sua carriera purtroppo si è interrotta ma resta una delle figlie più belle di un celebre cantante.

Difficile riconoscerla ma il faccino e gli occhioni simili a quelli dei suoi fratelli di certo fanno intuire qualcosa.

Questa tenera piccolina riassume i geni di entrambi i genitori. In poche righe già vi abbiamo svelato importanti indizi: non è figlia unica e i suoi genitori sono famosi in tutto il mondo.

Riconoscete questa piccolina? E’ la figlia di un noto duo musicale

Ha un faccino molto tenero ma si può dire, con assoluta certezza, che gli occhi sono proprio del papà: grandi, tondi e chiari. Non è facile capire di chi si tratta, è da ammettere. Però possiamo dirvi che la foto appartiene ad una figlia d’arte che ha tentato purtroppo non positivamente la carriera nel campo musicale.

Purtroppo per vari vicissitudini, nonostante il notevole talento, non ha più realizzato il sogno di diventare una cantante. Ha però realizzato altri importanti obiettivi. Quali? Quello di diventare mamma per ben due volte.

Oggi non ha più quel castano chiarissimo: la sua chioma è di un biondo lucente ed è la moglie di un imprenditore. Cercate di mettere a fuoco l’espressione.

Chi è la bimba in foto?

Avete capito di chi si tratta? Provateci ancora un altro po’ sforzando i vostri occhietti e provando a mettere insieme gli indizi finora svelati. Ne volete ancora qualcuno prima di arrendervi a mani basse?

Allora possiamo dirvi che ha 3 sorelle e 2 fratelli. La sua, infatti, è una famiglia numerosa perché allargata. Il suo papà ha infatti deciso di avere altri 2 figli da un’altra donna dopo la rottura con la moglie.

Adesso sicuramente siete vicini alla soluzione. Si tratta, infatti della figlia di una delle coppie più amate del mondo: Cristel Carrisi. La sua fanpage ci ha consentito di ammirarla da piccolina.

Un post condiviso da Cristel's Official Fanpage (@cristelcarrisiofficial_fanpage)



La piccolina ormai è cresciuta. La figlia di Al Bano e Romina Power ha reso i suoi genitori molto felici ed orgogliosi regalando loro il sogno di diventare nonni.

Un post condiviso da Cristel's Official Fanpage (@cristelcarrisiofficial_fanpage)



Oggi pare che non stia vivendo un momento molto sereno e ha voluto allontanarsi dal mondo dei social purtroppo non sempre semplice da gestire.