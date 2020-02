Una ragazza di 15 anni, al volante senza patente, uccide accidentalmente la madre. E’ successo a Teramo, in Abruzzo.

Uccide la madre di 40 anni, questo il drammatico incidente che si è consumato oggi in Abruzzo a Giulianova (Teramo).

Travolta dall’auto guidata dalla figlia

Uccide la madre a causa di un tragico incidente avvenuto a Teramo in Abruzzo. Secondo le prime ricostruzioni, una ragazza di 15 anni era alla guida di un autoveicolo quando ha investito ed ucciso la sua stessa madre di 40 anni. La donna, originaria di Chieti è stata uccisa intorno a mezzogiorno di oggi venerdì 14 febbraio. L’incidente è avvenuto a Giulianova Lido, in una via stretta e a senso unico, via Ancona, che se percorsa porta al lungomare Zara. I Carabinieri ed i paramedici del 118 prontamente accorsi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Gli inquirenti stanno indagando per capire cosa abbia portato la ragazzina a mettersi alla guida senza patente.

La dinamica dell’incidente

La quarant’enne sarebbe stata stretta contro un muro in retromarcia. Le prime indagini fanno pensare che la donna abbia cercato di fermare la figlia senza riuscirci e rimanendo schiacciata contro un muro dall’auto in retromarcia. Una morte sul colpo la sua. Sembra che le due donne stessero litigando e la madre abbia cercato di far scendere la figlia dall’auto. La ragazza sarà interrogata prossimamente ma, al momento è sotto choc. Di un primo rapporto dei fatti se ne occuperà il tribunale dei minori de L’Aquila. Il fratello della donna, due anni fa, era stato ucciso da un incidente d’auto.