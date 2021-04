Hai mai visto i quattro figli di Massimo Ghini? Una di questi è famosissima in tv

Conosciamo tutti il talento di Massimo Ghini, celebre attore italiano classe ’54. Meno, però, sappiamo riguardo la sua vita privata.

Approfondiamo insieme questo aspetto e scopriamo i volti e le identità dei figli, ai quali è immensamente affezionato.

Massimo Ghini ha sempre cercato di mantenere il riserbo sulla sua vita privata.

Ciò si è rivelato alquanto complesso da portare a termine, per via delle relazioni strette dall’interprete con noti personaggi dello spettacolo italiano.

Tra questi c’è l’attrice romana Sabrina Ferilli, con la quale è stato fino al 1986.

L’anno dopo, poi, conosce l’attrice Nancy Brilli sul set della miniserie televisiva Due fratelli. I due si sposano poco dopo, dopo di che si lasciano.

Sulle sue successive relazioni, l’attore ha dichiarato:

“Per la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto combattere. Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia.”