Fidarsi degli altri è davvero sbagliato? Il motivo per cui è difficile farlo

Non è facile avere fiducia negli altri. C’è chi dice che bisogna cedere e rischiare nel darla e chi invece no, ma qual è la verità sul fidarsi?

Spesso capita di riscontrare difficoltà nel fidarsi di una persone. Tante persone, nel corso della propria vita, si sono rimproverati di aver concesso troppa fiducia a qualcuno, magari ripromettendosi di non cadere mai più nello stesso errore?

Troppo spesso infatti diamo credito e fiducia a chi non ne merita, e siamo sfiduciati verso coloro che invece non hanno mai fatto nulla per farci dubitare.

Fidarsi non è facile: ma è giusto farlo?

Non è mai semplice fidarsi degli altri. Nonostante gli sbagli che tutti, almeno una volta, abbiamo fatto la fiducia è un bene prezioso ed un’emozione irrinunciabile. Sarebbe perciò sbagliato evitare di dare fiducia al prossimo a priori. Diceva Lao-Tzu chi non si fida abbastanza non è degno di fiducia. In un certo senso, che lo si voglia o meno, si è “costretti” a fidarsi degli altri per poter vivere insieme.

Per questo, a volte, può far davvero male quando qualcuno ci accusa di esserci fidati troppo. Ma allora perché non ci fidiamo delle persone? Certo sicuramente le delusioni passate possono giocare un ruolo fondamentale al riguardo, ma ci sono anche altri motivi.

Altri motivi per cui non è facile dare fiducia

Sembra infatti che vivere in un presente così segnato dall’incertezza (economica, sociale, politica, ecc.), influenzi anche le relazioni. Probabilmente siamo un po’ più cauti e un po’ più esigenti. Gli studiosi inoltre tendono a non identificare la fiducia come qualcosa di univoco, esistono infatti vari tipi di fiducia.

La fiducia affettiva, tipicamente emotiva: Ovvero quando sentiamo che le persone sono degne di fiducia perché ce lo dice il cuore.

Fiducia cognitiva: in questo caso, alla dimensione emotiva si aggiungono i giudizi, i pensieri e le credenze. Valutiamo chi abbiamo difronte per capire se è degno di fiducia.

Abbiamo quindi capito che fidarsi non è di per sé un atto sbagliato.

Tuttavia in alcuni casi è vero che tendiamo a fidarci troppo. Ed in particolare uno dei più grandi errori che possiamo commettere è fidarci in modo incondizionato, ovvero quando non teniamo conto delle esperienze passate.

L’esperienza è sempre la migliore consigliera. Nessuno può rimproverare se stesso per aver sbagliato una volta. Errare è umano. Tuttavia è uno sbaglio concedere fiducia a chi ha dimostrato in passato di non meritarne.