Tutto sulla fidanzata di Gilles Rocca, Miriam Galanti: dal suo terribile dramma al loro primo incontro

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla talentuosa e bellissima attrice e fidanzata del naufrago.

Avete presente l’amore della vita di Gilles Rocca? Il naufrago de L’Isola dei Famosi non fa altro che parlarne.

Non tutti lo sanno, ma la fidanzata di Gilles Rocca è una famosissima attrice, oltre che naturalmente bellissima. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Miriam Galanti

Nasce a Mantova nel 1989 e ha quindi 32 anni, dopo di che si trasferisce a Roma per studiare nel Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma nel 2015.

Successivamente lavora a teatro, in televisione e al cinema. Esordisce in tv nel 2009 con un ruolo in Don Matteo, dopo di che prende parte anche a Che Dio ci aiuti.

Nel 2014 viene premiata al Festival del Cinema di Venezia come giovane promessa del cinema italiano. L’artista ottiene questo prestigioso premio proprio per il ruolo interpretato nel cortometraggio diretto da Gilles Rocca, Metamorfosi.

Attualmente sta conducendo una trasmissione su Sky Arte

Vita privata e curiosità

Miriam Galanti è fidanzata con Gilles Rocca da ben 12 anni.

I due si sono conosciuti a scuola di recitazione e sono stati colpiti immediatamente da un vero e proprio colpo di fulmine.

La coppia non ha mai parlato di matrimonio fino a quando Gilles non ha accennato alla cosa durante la sua avventura a L’Isola dei Famosi.

Anni fa, Miriam ha vissuto un vero e proprio dramma quando ha perso una delle persone che più amava al mondo, il suo papà.

Ora è molto legata al suo cane, un Husky che porta sempre con sé. E’ una grande appassionata di sport e ha anche praticato paracadutismo.