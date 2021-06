Chi la fidanzata di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island: tutto su Pamela Camassa

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla fidanzata del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa è una conduttrice, attrice e opinionista, impegnata da anni al fianco di Filippo Bisciglia.

Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Pamela Camassa

Pamela Camassa nasce a Prato il 22 aprile del 1984.

Dopo il diploma in ragioneria presso l’ITC Dagomari, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Già nel 2000 aveva partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi, dopo di che nell’estate del 2002 aveva vinto il titolo di “Miss Mondo Italia”.

Nel settembre 2005 si classifica al terzo posto al concorso Miss Italia 2005, mentre nella primavera 2006 esordisce in televisione, come valletta per Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Rai 1.

Nell’autunno del 2006, partecipa al talent show Ballando con le stelle e si classifica al secondo posto. Nell’inverno del 2008 affianca Carlo Conti nella conduzione della prima edizione de I migliori anni su Rai 1.

Recita anche in film per il cinema, come Un’estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti. Sempre nel 2009 è tra i concorrenti della terza edizione del reality show La talpa su Italia 1 e conduce Poker for Charity su La 7.

Nel 2011 è tra le concorrenti della prima edizione del programma di Rai 1 Attenti a quei due – La sfida, dopo di che lo diventa anche della seconda.

Nell’autunno del 2012 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show, e successivamente partecipa anche allo spin-off torneo dei campioni e alla puntata speciale I Duetti.

Nell’inverno 2013 è co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1, mentre nell’estate del 2014 è nel cast del programma comico-sportivo Maxinho do Brazil su Rai Sport 1.

Nel 2019 è tra i concorrenti e vince il talent show di canale 5, che riprende il formati di Amici di Maria De Filippi, Amici Celebrities.

Vita privata e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è tifosissima della Fiorentina.

Da ormai molti anni ha una relazione sentimentale con il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

Nonostante la loro relazione vada a gonfie vele, i due non sembrano essere interessati al matrimonio.

Filippo, desidererebbe allargare la famiglia, mentre Pamela teme di non poter essere una buona madre.