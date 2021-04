Sai chi è l’ex fidanzata famosa di Brando Giorgi? Tutta la verità sulla loro storia

Abbiamo scoperto che il naufrago dell’isola aveva una fidanzata famosissima in Italia. Di seguito ti sveliamo la sua identità.

Brando Giorgi è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione de L’Isola dei Famosi, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi.

Non tutti lo sanno, ma il bellissimo e talentuoso attore italiano in passato ha avuto una relazione con una cantante, che tutti conosciamo. Ecco di chi si tratta.

La vita privata di Brando Giorgi

Tutti ricordiamo Brando Giorgi nelle vesti di Roberto Falcon nella soap opera Vivere, mentre non molto sappiamo riguardo la sua vita privata che l’attore cerca sempre di preservare da occhi indiscreti.

E’ noto che l’attore abbia sposato Daniela Battizzocco, diventata sua moglie nel 2013. I due hanno messo al mondo due splendidi figli, Camilla nata nel 2000 e Niccolò nato invece nel 2004.

La donna è stata una showgirl, che ha esordito in televisione come concorrente di Sotto a chi tocca.

La Battizocco è stata anche corista del format Tira & Molla, su Canale5, e parte del cast fisso di Domenica In.

Anche lei, come il marito, ha preso parte alla soap opera Vivere, nel ruolo di Rossana Marchini.

Chi è l’ex fidanzata famosa

Non tutti lo sanno, ma Brando Giorgi ha avuto una relazione con una nota artista italiana.

Si tratta di Daniela Miglietta, conosciuta da tutti come Mietta. I due si sono incontrati nel 1992, quando hanno collaborato per la produzione dei video di alcune canzoni di Mietta, come Gente comune e Acqua di mare.

Tra i due si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine, un rapporto pieno di passione che dura sette lunghi anni.

Nel corso di una recente intervista a Vieni da Me, la cantante ha parlato proprio dell’ex Brando Giorgi:

“Oggi siamo amici, abbiamo un rapporto splendido, ci sentiamo spesso anche con sua moglie Daniela. Quando si vive una storia così lunga e importante è impossibile troncare del tutto i rapporti.”

Siamo felici che siano rimasti in ottimi rapporti!