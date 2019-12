Quali sono le migliori fiction italiane del 2019 andate in onda su Rai e Mediaset? Scopriamo insieme di quali si tratta!

Vediamo quali sono le 6 migliori fiction italiane 2019: sei prodotti televisivi che hanno incantato tutti i telespettatori che attendono le nuove stagioni nel 2020! Ecco quali sono state le più amate e seguite di quest’anno che sta per salutarci.

Fiction italiane 2019: le più amate!

Ci hanno tenuto compagnia per tutto il 2019 e già ci mancano, tra finali inattesi e qualche lacrima per la perdita del nostro personaggio preferito. Ma quali sono state le preferite e le più seguite dai telespettatori italiani? Ecco le sei più amate!

L’ISOLA DI PIETRO 3

L’Isola di Pietro è tornata in questo 2019 con la terza stagione. La fiction, ambientata a Carloforte, ha come protagonista Pietro Sereni, il pediatra che è riuscito a conquistare la comunità grazie alla sua grande empatia. Non tutto, però, è rose e fiori in città e i cittadini si trovano spesso al centro di intrighi e misteri da risolvere.

IMMA TATARANNI

Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, è la protagonista della serie televisiva nata dai romanzi di Mariolina Venezia. La Tatarrani è un’eroina letteraria squisitamente imperfetta, forte e pronta a tutto affinché trionfi la giustizia.

ROSY ABATE 2

La storia della celebre Regina di Palermo è giunta alla sua conclusione in Rosy Abate 2. Gli spettatori hanno avuto il loro lieto fine: Rosy è riuscita a salvarsi e ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato da malavitosa. La priorità della donna è diventato il figlio Leonardo Abate, che è riuscito a entrare in polizia. Torneranno a stupirci?

IL SILENZIO DELL’ACQUA

Gli equilibri del borgo di Castel Marciano, nei pressi di Trieste, vengono sconvolti dalla scomparsa della 16enne Laura. Il vicequestore Andrea Baldini e l’agente Luisa Ferrari dovranno risolvere il caso seguendo un’indagine complessa e ricca di colpi di scena.

IL COMMISSARIO MONTALBANO

A febbraio, su Rai 1, era tornato “Il Commissario Montalbano” con due episodi. Il personaggio, nato dalla penna dal compianto Andrea Camilleri, è riuscito ancora una volta a trasportare gli spettatori in atmosfere intriganti e pittoresche.

L’AMORE STRAPPATO

Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno diretto “L’amore Strappato”, fiction interpretata da Sabrina Ferilli e da Enzo Decaro. La serie si è concentrata sulla drammatica storia di Angela Lucanto, la quale a 7 anni fu strappata dalla sua famiglia e rinchiusa in un istituto.