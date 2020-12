Ficarra e Picone sull’addio a Striscia ‘Non ce lo aspettavamo’: la verità

Poche ore fa il triste addio a Striscia la Notizia del duo comico siciliano. Ficarra e Picone rompono il silenzio e rivelano tutta la verità.

Striscia la Notizia, celebre Tg Satirico di Mediaset, è tra le trasmissioni più seguite dal pubblico italiano.

Ficarra e Picone che negli ultimi mesi sono stati alle redini del programma, hanno salutato i telespettatori per far posto ad altri due volti iconici del programma.

Sostituiti da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, è una è la domanda sorta spontaneamente ai fan della trasmissione. Qual è il motivo di questo improvviso addio da parte degli artisti?

In un post pubblicato sulla loro pagina di Facebook i due hanno rivelato tutta la verità a riguardo. Scopriamo di più.

Ficarra e Picone: ‘Non ce lo aspettavamo’

Il celebre duo comico nel salutare i fan che fino ad oggi li hanno sempre sostenuti e supportati, hanno voluto in prima battuta ringraziarli dal profondo del cuore, per tutto l’inaspettato affetto dimostrato.

Poi, l’esigenza da parte di Ficarra e Picone, proprio in segno di rispetto verso il pubblico, di rivelare il reale motivo che si cela dietro l’addio al programma.

Numerose le ipotesi rivelano gli artisti lette in giro per il web come quelle secondo cui avrebbero ‘avuto da ridire sul palinsesto Mediaset’ o che sarebbero ‘in aperta polemica col Grande Fratello’ o ancora che sarebbero ‘vittime di fantomatici poteri forti’.

Nulla di tutto ciò. Qual è allora la verità?

Il motivo dell’addio

Dietro l’addio c’è un motivo molto più semplice e profondo. Ficarra e Picone hanno rivelato a tal proposito di avere ‘voglia di rimescolare le carte’ e di prendere parte dunque a nuovi progetti.

Numerosi i sogni del cassetto ancora da realizzare per il duo comico siciliano. Immenso l’affetto del pubblico che ha appreso con amarezza la notizia, ma che tuttavia augura loro tutto la fortuna che meritano.