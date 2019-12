Ficarra e Picone, chi sono le mogli e i figli dei noti attori siciliani

Chi sono le mogli e i figli di Ficarra e Picone, gli attori comici siciliani conduttori anche del celebre programma di Canale 5, Striscia La Notizia

Scopriamo tutti i segreti della vita privata di Ficarra e Picone, dalle mogli dei due attori comici siciliani, ai figli.

Chi sono la moglie e i figli di Ficarra

Salvatore Ficarra è felicemente sposato con la moglie, Rossella Leone, da più di 12 anni. L’attore comico siciliano ha sposato Rossella con una cerimonia “blindata” a Corato, un comune della Sicilia.

A causa della riservatezza di Salvo, non si hanno moltissime informazioni su di lui e sulla sua famiglia, che preferisce protegge in virtù del diritto alla privacy.

Di Rossella Leone si sa che sia di origine coratina, ma di adozione tranese, e che abbia preso anche parte ad alcuni film del duo comico “Ficarra e Picone”, come la pellicola “Anche se è amore e non si vede” del 2011.

La coppia ha due figli: Vincenzo (13 anni) e Tommaso (11 anni), nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008, a distanza di pochi anni dalle loro nozze.

Chi sono la moglie e i figli di Picone

Per quanto riguarda la vita privata di Valentino Picone, si hanno davvero pochissime notizie al riguardo, specialmente sull’ambito sentimentale.

Non solo non si sa se Picone abbia dei figli, ma neppure se sia sposato. Valentino non ha mai voluto fare neppure accenno a un’ipotetica compagna che potrebbe stargli a fianco nel corso di questo percorso di vita.

Molti potrebbero pensare che allora l’attore comico siciliano sia single, ma, se così fosse, cosa gli costerebbe ammetterlo? A questo punto sono in molti a pensare che in realtà Picone abbia una relazione sentimentale in corso, che desidera proteggere dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Chissà se prima o poi deciderà di uscire allo scoperto e di ufficializzare il suo rapporto.