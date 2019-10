Fibre: ecco tutti i benefici che hanno sulla nostra salute.

Perderai peso

Anche se aumentare l’assunzione di fibre è l’unica modifica dietetica che fai, perderai chili.

“La fibra si lega alle molecole di grasso e zucchero mentre viaggiano attraverso il tratto digestivo, il che riduce il numero di calorie effettivamente ottenute”, spiega Tanya Zuckerbrot, autrice di The F-Factor Diet.

Mantenere un peso più sano nel tempo

Sì, può anche aiutarti a evitare di rimettere i chili. Le persone che avevano più fibre tendevano ad essere più magre in generale, mentre quelle che erano obese avevano in media quasi 1 grammo al giorno in meno di fibre rispetto ai partecipanti di peso normale, secondo uno studio della Medical University of South Carolina.

E recenti ricerche condotte presso la Georgia State University hanno scoperto che i topi assumevano una dieta priva di peso specifico per le fibre solubili e aumentavano il grasso corporeo rispetto a quelli che non erano carenti. Inoltre, i topi a cui sono state somministrate adeguate fibre solubili hanno resistito all’aumento di grasso, anche se sottoposti a una dieta ricca di grassi.

Riduci il rischio di diabete di tipo 2

È un fatto consolidato. Una recente analisi di 19 studi, ad esempio, ha scoperto che le persone che mangiavano più fibre, più di 26 grammi al giorno, hanno ridotto le loro probabilità della malattia del 18 percento, rispetto a quelle che consumavano di meno (meno di 19 grammi al giorno).

Riduci le probabilità di malattie cardiache

Per ogni 7 grammi di fibre consumate quotidianamente, il rischio di malattie cardiache diminuisce del 9 percento ha trovato una recensione di 22 studi pubblicati nel BMJ.

Ciò è in parte dovuto alla capacità delle fibre di assorbire il colesterolo in eccesso nel sistema e di sbarazzarsene prima che possa ostruire le arterie. (Ottieni altri consigli dietetici salutari per il cuore).

Avere batteri intestinali più sani

I buoni batteri che compongono il tuo microbioma si nutrono di fibre e prosperano. Mentre i batteri intestinali divorano la fibra che ha fermentato nel tuo G.I. tratto (delizia), producono acidi grassi a catena corta che hanno una serie di benefici, tra cui la riduzione dell’infiammazione sistemica, che è stata collegata all’obesità e a quasi tutti i principali problemi di salute cronici.

Ridurre il rischio di alcuni tumori

Ogni 10 grammi di fibre che si mangiano sono associati a un rischio ridotto del 10% di carcinoma del colon-retto e una riduzione del 5% del rischio di carcinoma mammario, secondo uno studio pubblicato negli Annals of Oncology.

Oltre agli effetti anticancro della fibra, gli alimenti che la contengono – come verdure e frutta – sono anche ricchi di antiossidanti e fitochimici che potrebbero ridurre ulteriormente le tue probabilità, osserva Sheth. Leggi di più sulla tua dieta e sul rischio di cancro.