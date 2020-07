Dieselgate Fiat-Chrysler, tonfo in Borsa dopo le perquisizioni in tre sedi torinesi

Fiat- Chrysler: azioni in forte ribasso. È tonfo in Borsa a seguito delle perquisizioni.

Pessima giornata per le azioni Fiat- Chrysler, arrivate a bruciare più di 2 punti percentuali nella Borsa meneghina.

Lo scandalo dieselgate pesa sul titolo azionario FCA, che ha subito un trend ribassista a seguito delle indagini scattate sui vertici societari.

Il gruppo automobilistico Fiat Chrysler ha immediatamente reagito alle notizie del mattino confermando gli accertamenti in alcune delle sue sedi europee, ma precisando di essersi immediatamente messo a disposizione delle autorità fornendo le informazioni necessarie.

L’immediata precisazione da parte dei vertici del gruppo automobilistico non è servita a risollevare l’andamento delle azioni FCA che al momento stanno subendo un trend ribassista e sono scambiate a 9.16 euro.

Secondo gli analisti di Borsa lo scenario che si prospetta risulta essere fortemente appetibile per coloro che sono altamente orientati a realizzare ingenti guadagni, seppur consapevoli dell’elevato grado di rischio che l’investimento comporta.

Confermato l’interesse su Fiat Chrysler da parte del mercato, con volumi giornalieri a 10.655.603.

Dieselgate Fiat-Chrysler: si sospetta l’utilizzo di dispositivi Defeat

Via alle perquisizioni in tre sedi torinesi del gruppo Fiat- Chrysler: gli uomini del nucleo di Polizia tributaria, su decreto della procura della Repubblica di Torino, si sono presentati ieri mattina in diversi uffici del gruppo automobilistico per acquisire documentazione sulla progettazione e i test condotti su alcuni motori.

Le autorità tedesche, italiane e svizzere hanno fatto irruzione negli uffici del colosso automobilistico Fiat-Chrysler e del costruttore di camion CNH Industrial, sostenendo che alcuni motori hanno prodotto livelli illegali di emissioni.

L’azione riguarda il presunto uso di dispositivi Defeat per mascherare la produzione di inquinamento diesel dei veicoli.

I motori utilizzati da Fiat, Alfa Romeo e Jeep, nonché i camion Iveco di CNH sono al centro dell’indagine investigativa.

Le autorità britanniche hanno anche chiesto a due aziende di Londra di fornire documenti.

Fiat-Chrysler Automobile (FCA) e CNH Industrial (CNH) sono entrambi controllati da Exor, la holding della famiglia Agnelli.

Fiat- Chrysler, indagine investigativa e inchiesta sulle emissioni diesel

Una dichiarazione di Eurojust, un’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione criminale tra gli Stati membri, afferma che la sonda sta esaminando un gruppo di persone che potrebbero essere state coinvolte nell’operazione fraudolenta.

Il sospetto è che sia stato installato su alcuni modelli di veicoli dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione europea.

I dispositivi sarebbero stati utilizzati nel software di gestione del motore in 200.000 veicoli per falsare i livelli di emissioni.

I dispositivi Defeat consentono ai motori di soddisfare i livelli di inquinamento durante i test di laboratorio, ma disattivano il sistema di controllo delle emissioni in condizioni di guida reali.

Dieselgate Fiat- Chrysler: documenti inglesi

Eurojust sostiene che

“le autorità britanniche hanno ordinato a due società di Londra di produrre documenti pertinenti”.

Ancora una volta, queste società non sono state nominate.

La dichiarazione recita:

“I dispositivi Defeat sono illegali in base alle normative dell’Unione Europea in vigore. I veicoli con dispositivi per la sconfitta non sono approvati per l’uso su strada nell’UE e i consumatori con tali dispositivi installati nelle loro auto devono affrontare possibili divieti di guida”.

Le perquisizioni hanno avuto luogo in tre uffici in Germania, nel Baden-Württemberg e in Assia, in tre località della regione Piemonte in Italia e in una località nel cantone svizzero di Turgovia.

Lo scandalo VW Dieselgate è scoppiato nel 2015, da quando la più grande casa automobilistica europea ha pagato sanzioni per € 30 miliardi (£ 27 miliardi) ed è stata indagata dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Nel Regno Unito, gli automobilisti sono coinvolti in azioni legali per il risarcimento.

Nissan, Ford e Daimler sono tra le altre case automobilistiche i cui livelli di emissioni diesel reali sono stati messi alla prova.