Festival di Venezia, trionfa Joker ma l’Italia porta a casa la Coppa Volpi

Si è chiuso il Festival di Venezia 2019 e, nonostante l’incoronazione di Joker, anche l’Italiia ha giocato un ruolo molto importante. Ecco vincitori e retroscena

Il Festival di Venezia è giunto anche quest’anno al termine, tra polemiche sul red carpet e grandi vincitori tra i quali anche l’Italia.

Red Carpet e polemiche

Ci sono state alcune polemiche sulla questione Red Carpet, non tanto per gli attori straordinari che hanno camminato lungo le vie della Laguna ma bensì per altri personaggi.

Si sono visti molti influencer, gente dello spettacolo, modelli e aspiranti tali camminare lungo il tappeto rosso per essere immortalati dai fotografi in abiti scintillanti. La reazione della critica non è sempre stata favorevole, evidenziando che oramai questa manifestazione sembra sia aperta a tutti quanti.

Dall’altra parte gli utenti – al contrario – si sono trovati concordi con la scelta, non solo per vedere i propri personaggi preferiti ma anche per la giusta possibilità di dar spazio con una vetrina di così grande prestigio.

In tutto questo non ci sono dubbi in merito alla eleganza e bravura della madrina Alessandra Mastronardi, celebrata a pieni voti da critica e pubblico.

I vincitori del Festival

Vincitore assoluto della manifestazione cinematografica è Joker, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix che si aggiudica il Leone d’Oro per la 76ma edizione.

Il Premio della Giuria va a J’accuse del celebre Roman Polanski mentre l’Italia trionfa con due premi molto ambiti: premio speciale della giuria per La Mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco e la Coppa Volpi a Luca Marinelli come miglior attore per Martin Eden.