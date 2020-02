Amadeus è uno dei conduttori più amati di sempre, con la sua ironia infatti è entrato piano piano nelle case degli italiani e anche nel loro cuore.

Il conduttore tutto si aspettava tranne di essere scelto come conduttore del Festival di Sanremo. Il presentatore infatti ha iniziato la sua carriera lavorando prima in radio e solo dopo ha intrapreso la carriera televisiva. Eppure oggi è uno dei conduttori più affermati sulla Rai, riscuotendo anche un grande successo.

Lo stesso Amadeus in una recente intervista ha parlato di quanto fosse importante e orgoglioso essere il conduttore della settantesima edizione del Festival di Sanremo, tanto che si è lasciato andare un intervista a Di Più:

«Da bambino mi incantavo a seguirlo in TV quando c’era ancora lo schermo in bianco e nero»

Facendo un tuffo nel passato e ricordando i bei momenti con la sua famiglia.

Il conduttore però ha parlato anche dell’importanza che Sanremo aveva quando all’epoca, la televisione era ancora in bianco e nero. Amadeus infatti ha ricordato i momenti felici insieme alla madre e il padre quando la sera incominciava il Festival di Sanremo:

Insomma a quanto pare Amadeus ha bellissimi ricordi legati a Sanremo. Pare però che per il conduttore non sia la prima volta all’Ariston,infatti lo stesso Amadeus ha raccontato di essere stato ospite nel 1987:

” A quei tempi lavoravo a Radio Deejay ma non avevo l’accredito, cioè l’autorizzazione, per entrare all’Ariston. Perciò per intervistare i cantanti dovevo cercarli nei loro alberghi o nei ristoranti. Per avere le “dritte” mi ero fatto amici molti baristi e uscieri degli alberghi».