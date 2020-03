Festival di Cannes, annullato nel mese di maggio per il coronavirus: “Si farà forse a fine Luglio”

L’emergenza coronavirus blocca anche il Festival di Cannes che verrà rimandato a data da destinarsi. Tutti i dettagli dopo la difficile decisione.

Anche il Festival di Cannes è colpito dal coronavirus e si arrende: questa edizione viene annullata e rimandata forse al mese di Luglio.

Il Festival di Cannes annullato

L’emergenza da Covid 19 sta mettendo in ginocchio tutti gli Stati mondiali e ora anche il Festival più importante della Francia deve arrendersi. La prestigiosa rassegna cinematografica, dopo le voci insisitenti di questi giorni, conferma l’annullamento nel mese di maggio con un arrivederci a giugno oppure luglio.

Il comunicato ufficiale ha confermato:

“a causa dello sviluppo della situazione francese e internazionale, la rassegna non si svolgerà dal 12 al 23 maggio come previsto”

Non viene cancellato come precedentemente ipotizzato ma spostato a data da destinarsi. Una data che non è ancora stata comunicata, visto l’andamento della pandemia e per il fatto che nessuno possa ipotizzare un “ritorno alla normalità”.

La Francia sta cercando una soluzione che possa andare bene e sta optando per una data tra giugno e luglio 2020, anche se non si potrà confermare:

“le ipotesi al vaglio sono numerose, ma la principale sarebbe un semplice rinvio tra fine giugno e inizio luglio 2020”

Per chi avesse già acquistato i biglietti, gli stessi potranno essere conservati e utilizzati per le nuove date che verranno comunicate successivamente.