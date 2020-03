La festa dell’influencer finisce in tragedia, ghiaccio secco in piscina: 3 morti

Una festa finita in tragedia: un party organizzato da una famosa influencer ha provocato la morte di 3 persone, tra cui il marito.

Dramma alla festa di compleanno di un’influencer: morte 3 persone. Cosa è accaduto?

Tragedia alla festa di compleanno

Una festa finita in tragedia qulla di Ekaterina Didenko, nota influencer russa di 29 anni.

Secondo quanto riporta La Repubblica, la ragazza, famosa star di Instagram, aveva organizzato un mega party per i suoi 29 anni. Qualcosa però è andato storto, e quello che doveva essere un giorno di divertimento si è trasformato in tragedia.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che alcuni invitati al party, tra cui il marito della donna, dopo aver fatto una sauna si siano buttati in piscina.

Trovando l’aqua della piscina troppo calda, avrebbero deciso di utilizzare dei blocchi di ghiaccio secco per abbassare la temperatura.

La reazione del ghiaccio secco: morte 3 persone

In quel momento è avvenuta la tragedia. Il ghiaccio secco, a contatto con l’acqua calda della piscina, ha scatenato una reazione chimica rilasciando un’enorme quantità di gas.

Tre persone, tra cui il marito dell’influencer, hanno iniziato a tossire, talmente forte da non riuscire più a respirare. I 3 sono morti per soffocamento.

Quello che è accduto è una normale reazione del ghiaccio secco a contatto con una sostanza calda. Essendo infatti una forma solida di anidride carbonica, se viene utilizzato in un’area in cui non ci sia abbastanza ventilazione, può causare la fuoriscita di gas pericolosi.

L’influencer, molto nota soprattutto su Instagram per aver pubblicizzato metodi per risparmiare soldi sui prodotti farmaceutici, ha raccontato in lacrime quanto accaduto alla sua festa di compleanno.

Visibilmente provata, ha ricevuto migliaia di messaggi di affetto da parte dei suoi follower, che hanno provato a sostenerla.