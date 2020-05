Festa della mamma, tutte le curiosità da conoscere

La festa della mamma è molto popolare in Italia e si festeggia nella seconda domenica di maggio. Vediamo qualche curiosità su questa giornata.

Domani, domenica 10 maggio, sarà la festa della mamma 2020.

Una giornata speciale

La festa della mamma è una giornata speciale da passare insieme alla propria madre per far sì che si senti voluta bene e festeggiata a dovere. Anche per le stesse madri, il giorno della propria festa, è un’ottima scusa per ritagliarsi un po’ di tempo per se ed essere coccolata. In genere, più che il regalo, basta il pensiero e l’affetto.

Celebrare la mamma, generalmente, viene considerata una cosa da bambini piccoli, ma tutte le madri amano ricevere l’affetto del proprio bambino, a tutte le età!

Curiosità

La data cambia da paese a paese

La festa della mamma viene considerata una festa mobile ovvero che, a seconda del calendario, cambia di anno in anno. Il caposaldo è che cade la seconda domenica del mese di maggio. Non è così, però, in altri paesi del mondo. In Francia, ad esempio, cade l’ultima domenica di maggio. In Argentina, cade l’ultima domenica di ottobre.

Le origini

La prima festa della mamma venne celebrata nel 1908 per essere poi ufficializzata nel 1914. L’ufficializzazione avvenne per mano del Presidente Woodrow Wilson, con una delibera del Congresso, negli Stati Uniti d’America. Le celebrazioni vennero fissate per la seconda domenica del mese di maggio e, ad esse, vennero associati dei fiori specifici. Si trattava di un garofano di colore rosso per le madri vive; di un garofano bianco per le madri morte.

In Italia, invece, la festa della mamma venne ufficializzata nel 1958 dopo due anni di celebrazioni. Ad Assisi, Don Otello Migliosi pose l’accento sul lato biologico della maternità.

Una festa della mamma intesa dal punto di vista più moderno, si deve a Julia Ward Howe. Era il 1870 quando la Ward si batté per l’istituzionalizzazione del Mother’s day.