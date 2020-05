Festa della Mamma, il doodle di Google interattivo del 10 maggio 2020

Oggi è la festa della mamma e Google la festeggia con il suo fantastico Doodle interattivo! Ma come funziona?

La festa della mamma è una occasione speciale per rendere omaggio alle donne più importanti della nostra vita. Così come fa Google con il suo doodle interattivo di oggi 10 maggio.

Origini e storia

Prima di tutto è normale che questa festa cambi sempre la data? Sì, perchè viene festeggiata la seconda domenica del mese di maggio. Ma non è sempre stato così, infatti fino a poco tempo fa questa fantastica donna veniva festeggiata sempre e comunque l’8 maggio. Nel tempo poi si è deciso di cambiare per permettere a tutte le madri lavoratrici di poter stare a casa con i propri figli e farsi festeggiare a dovere!

Tutto nasce nel 1870 quando Julia Ward Howe propose la nascita della “Giornata della madre per la pace” al fine di portare le persone a pensare a quello che la guerra aveva creato sino a quel momento. Una iniziativa che però non fu accettata e considerata.

Si torna a parlare di questa celebrazione nel 1908 quando Anna Jarvis organizzò una festa dedicata a sua madre: una idea che si espanse a macchia d’olio tanto che il Presidente Wilson decise di ufficializzare questa la festa in onore di tutte le madri da celebrare nella seconda domenica di maggio.

E in Italia? Qui arriva nel 1957 grazie a Don Otello Migliosi – Parroco di Torbidetto d’Assisi – che iniziò a celebrare tutte le mamme! Al Senato non tutti pensavano fosse giusto che un sentimento così profondo potesse divenire oggetto di festa, ma mentre loro discutevano, le persone iniziarono a festeggiare questa importante figura.

Il doodle di Google del 10 maggio

Anche il doodle di Google del 10 maggio è una seria celebrazione per tutte le nostre mamme. Una volta aperto il browser Google ci invita a cliccare sopra il disegno interattivo composto da lettere fatte di carta con forbici, colla e tanti cuoricini!

L’obiettivo è quello di creare un biglietto personalizzato da inviare via mail alla propria mamma. Google mette a disposizione cuori, lettere per scrivere una frase d’effetto e anche un tastino per cancellare e inziare nuovamente in caso di errori!

Non ci resta che provare e augurare a tutte una buona festa della mamma!