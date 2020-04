Festa della mamma, cosa regalarle ai tempi del coronavirus

La festa della mamma si avvicina: cadrà, infatti, il prossimo 10 maggio. Ecco qualche idea regalo fattibile ai tempi del coronavirus e della chiusura di molti negozi.

La festa della mamma quest’anno sarà un po’ strana ma non importa. Il regalo giusto, anche quello più semplice, può dirle quanto le vuoi bene.

Conta il pensiero

La festa della mamma sarà il prossimo 10 maggio. Cosa regalare alla propria madre? Molti negozi, magari anche i suoi preferiti, potrebbero non essere aperti.

Un regalo d’effetto, però, anche ai tempi del coronavirus, può arrivarle al cuore. L’ostacolo dei negozi chiusi si può aggirare con un pensiero realizzato con le proprie mani. Semplice, economico ma che contiene tanto amore e creatività.

Il regalo fai-da-te

I regali fai-da-te sono perfetti non soltanto ai tempi del coronavirus. In questi giorni in cui siamo costretti in casa, infatti, sarà possibile impegnare, soprattutto i più piccoli, in qualche lavoretto manuale che avrà, come fine ultimo, quello di creare il regalo perfetto per la festa della mamma. Vediamo insieme qualche idea.

Biglietto d’auguri

Facilissimo da realizzare, il biglietto d’auguri che ti proponiamo è personalizzato. Cercate una bella foto, i ritagli delle cose che piacciono alla vostra mamma, aggiungete elementi come fiori secchi, porporina, bottoncini, tutto ciò che può servire ad arricchirlo e l’effetto sorpresa è assicurato.

Una cornice

La cornice sarà perfetta per custodire un bel ricordo: una foto al mare insieme alla mamma, un momento speciale etc. Una cornice può essere realizzata utilizzando, ad esempio, la pasta di sale un materiale molto duttile, facile da realizzare in casa. Basta cercare un tutorial online per realizzarla e dare vita alla propria creatività. Con la pasta di sale possono essere realizzati anche altri oggettini come, ad esempio, un porta candela.

La colazione

Con la riapertura dei delivery, anche ai bar è permessa la consegna a domicilio. Molti di essi organizzano delle box regalo da consegnare alle persone a cui vogliamo bene. Le box sono personalizzabili. Scegli ciò che pensi alla tua mamma possa piacere mangiare per colazione e faglielo recapitare a casa. Un dolce risveglio nel giorno della sua festa.

Un dolce fatto in casa

Anche se, magari, la cucina non è il tuo forte, l’idea di regalare un dolce alla tua mamma può essere sempre buona. Questo perché esistono anche dei dolci davvero facili da fare e con pochi ingredienti. Basta fare una veloce ricerca online.