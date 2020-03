La festa del papà va celebrata, meglio ancora se con un regalo fai da te. Soprattutto quest’anno che la giornata dedicata ai padri cade in piena emergenza coronavirus.

Negozi chiusi? Nessun problema il regalo per la festa del papà diventa fai da te.

Un regalo fatto con il cuore

Il regalo per la festa del papà diventa fai da te, soprattutto quest’anno. Sì perché a causa dell’emergenza coronavirus i negozi sono tutti chiusi e, spesso, anche se si acquista online, potrebbero non consegnare per tempo. Inoltre, soprattutto, i più piccoli, hanno tantissimo tempo da impiegare. Quale impegno migliore se non realizzare un bellissimo regalo fai da te per il papà?

Confezionare un regalo per il papà non è mai stato più divertente. Anche perché cercheremo di consigliarti qualcosa da realizzare con qualcosa che abbiamo già in casa, proprio per evitare di uscire.

Tre idee fai da te

La dama personalizzata

Per realizzare questo regalo ti basterà prendere una dama e… accendere la stampante. Sì, perché potrai personalizzare ciascuna pedina con una foto del babbo e una del bambino. Ecco cosa ti serve:

Una dama

Una foto del bambino e una del papà

Una stampante a colori

Della colla

Forbici dalla punta arrotondata

Stampa le foto per il numero di pedine, falle ritagliare ed incollare al tuo bambino. Confeziona tutto in una scatola da scarpe e il gioco è fatto.

La cornice di mattoncini

Anche stavolta ti servirà una foto e una stampante. Scegli una bella foto da ricordare, stampala e poi fai realizzare al tuo bambino una cornice con i mattoncini che usa solitamente per giocare. Sul retro potrai applicare del cartoncino. Una coloratissima immagine da mettere sulla scrivania!

I buoni omaggio

Se il tuo bambino è già in grado di scrivere, puoi fargli realizzare un blocchetto di buoni omaggio validi per… un bacio, una coccola, un gelato insieme, una passeggiata da sfruttare con il papà. Non c’è limite alla fantasia!