Buona Festa dei Nonni! Google la celebra con il doodle del 2 ottobre ma scopriamo la storia e le frasi più belle da dedicare

La festa dei nonni viene ricordata da Google con il suo doodle del 2 ottobre: ma perché si festeggia oggi e quali le frasi più belle da dedicare?

La storia della festa dei nonni

Una data che sicuramente avrete segnato sul calendario, perché oggi si festeggia una figura molto importante e saggia. Vengono chiamati “gli angeli custodi dell’infanzia” proprio per la loro saggezza e per quell’amore particolare fatto di parole, atti e presenza continua.

In Italia la festa è stata istituita con la legge n°159 del 31 luglio 2005

“per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”

Nello stesso tempo viene anche istituito il Premio Nazionale del nonno e della nonna d’Italia, che viene assegnato a coloro che nel corso dell’anno si sono distinti per delle azioni di valore sul piano sociale e non solo.

Per questa occasione ogni Regione e Comune italiano istituisce a sua discrezione eventi, iniziative, celebrazioni e dare direttive alle scuole al fine di approfondire la funzione di questa figura così determinante per la società e la famiglia.

Perché si festeggia il 2 ottobre?

In questo giorno in Italia la Chiesa Cattolica celebra gli angeli custodi, mentre negli altri Paesi la data cambia a seconda della tradizione.

La prima volta che si è parlato di questa festa è nel 1978 negli Stati Uniti grazie al Presidente Carter che accettò la richiesta di una donna passata alla storia: Marian Mc Quade – mamma e casalinga con 15 figli e 40 nipoti che chiese di istituire una festa dedicata a questa figura.

Da quel momento ogni anno viene celebrato il National GrandParents Day che poi si è divulgato a macchia d’olio in tutto il resto del mondo.

Le frasi da dedicare ai nonni

Pensieri, dediche e tanto amore per quelle persone che dal primo sguardo entrano in contatto con noi e non ci lasciano più andare. Possono essere severi, dolci, farci fare cose che i genitori non permettono e rimarranno per sempre nei nostri cuori anche quando non saranno più accanto a noi.

In un era dove la tecnologia la fa da padrone, i nonni di oggi amano ricevere un bigliettino scritto con il cuore ma anche un messaggio sullo smartphone – vocale o scritto – : l’importante è che arrivi dai suoi nipoti.

Ecco alcune frasi da dedicare in questa giornata molto speciale!

“I nonni sono un tesoro.”

Papa Francesco

”Auguri a te che mi guardi come se fossi la cosa più bella del mondo. Auguri a te che hai molta fiducia in me. Auguri a te che mi cucini sempre cose buone, auguri nonnina, ti voglio bene” (Anonimo)

”Non c’è complice migliore di un nonno che ti ama, auguri, ti voglio bene” (Anonimo)

”Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro” (Fausto Brizzi)

”Grazie per avermi difeso, anche quando dovevo essere sgridato, protetto dalle ire di mamma e papà. Di avermi voluto bene,come solo tu sai fare. Grazie ti voglio bene.” (Anonimo)