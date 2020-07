Festa abusiva a Grosseto, denunciati padre e figlio

A Grosseto delle persone hanno organizzato una festa abusiva in una villa. Presenti 350 persone, due denunciati.

La festa abusiva si è tenuta a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. I due denunciati, padre e figlio, sono accusati di trattenimento pubblico senza licenza, apertura abusiva, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramento.

Oltre 350 presenze

Una rissa

Le segnalazioni per la musica ad alto volume erano arrivate anche da diversi vicini della zona. Inoltre, due minori, sono rimasti coinvolti in una rissa che ha visto, uno dei due, finire in ospedale. Per lui la prognosi è di 30 giorni. Per la rissa sono stati identificati e denunciati 6 ragazzi di cui 4 minori.

Intanto, gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia non sono positivi. Oggi, domenica 12 luglio, infatti, sono stati registrati 234 nuovi positivi e 9 deceduti. Aumentano i contagi tra i giovani e giovanissimi. Tanto che Francesco Vaia, il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, chiede ai ragazzi di essere più prudenti. Nel mondo, la situazione non è migliore. Gli Stati Uniti, infatti, spiccano come paese più colpito dalla pandemia con 66528 nuovi contagiati in un solo giorno.