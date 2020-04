Ferzan Ozpetek, chi è il marito del celebre regista turco?

Chi è Ferzan Ozpetek, il celebre regista di origini turche, attivo in Italia, sposato con Simone Pontesilli dal 2016

Scopriamo insieme tutti i segreti di Ferzan Ozpetek!

Chi è Ferzan Ozpetek

Nasce il 3 febbraio del 1959, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Istanbul, nel quartiere Fenerbahçe. Nonostante le origini turche, Ozpetek è da anni legato all’Italia.

Si avvicina al nostro Paese nel periodo universitario, quando sceglie di studiare Storia del cinema alla Sapienza di Roma. Da quel momento inizia la sua copiosa produzione di pellicole cinematografiche, come Il bagno turco del 1996, suo film di debutto, Harem Suare del 1999, il celebre Le fate ignoranti del 2001, La finestra di fronte del 2003.

Poi ancora Cuore sacro del 2004, Saturno contro del 2007, Mine vaganti del 2010 e gli ultimi, i più recenti, Allacciate le cinture del 2014, Rosso Istanbul del 2017, Napoli velata del 2017 e La dea fortuna del 2019.

Il regista, nel corso della sua carriera, è stata inoltre premiato con David di Donatello, Nastri D’Argento e Ciak D’Oro.

Chi è il marito

Nel 2016, il regista ufficializza, attraverso una cerimonia civile, l’unione con l’amato Simone Pontesilli, del quale non si hanno molte informazioni.

Sembra proprio, infatti, che Pontesilli non ami particolarmente i riflettori e non possieda neppure un profilo social. Ciò che è noto, come evidenziato da DONNA Glamour, è che Pontesilli sia l’uomo di spalle nella foto di copertina al secondo romanzo scritto dal regista, intitolato “Sei la mia vita”.

La storia tra i due va avanti dai primi anni 2000: dopo 14 anni di convivenza, il 27 settembre 2016, i due si sposano nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, la città dove vivono, con una cerimonia molto intima.

I due sembra proprio abbiano un rapporto straordinario: Pontesilli segue spesso il regista negli impegni ufficiali e nelle serate più importanti, supportandolo.