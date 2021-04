Ferrero invade il mondo dei gelati: in arrivo Estathé, Rocher e Raffaello

La vostra passione per la Ferrero e i gelati estati si concilierà dal 2021 con l’arrivo dei gelati Ferrero Rocher, Raffaello ed Estathé.

Incredibili notizie per i fan del marchio piemontese conosciuto in tutto il mondo.

La Ferrero si è lanciata nel settore dei gelati e ha prodotto gli Estathé, i Ferrero Rocher e i Raffaello in versione estiva!

Ferrero si lancia nel settore dei gelati

Una notizia dell’ultima ora sta stupendo i fan della Ferrero, una delle marche più amate di dolci, merendine e creme spalmabili.

Il noto brand piemontese, infatti, ha deciso di buttarsi nel mondo dei gelati confezionati.

Ferrero è entrato a gamba tesa nel settore che tutti sono sicuri che riuscirà a conquistare.

Ferrero ha ideato dei nuovi stecchi con Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca.

I prodotti verranno lanciati non solo nel nostro Paese, per un valore di mercato di 1,9 miliardi di euro, ma anche in altre nazioni come Francia, Germania, Austria e Spagna.

Sarà un’estate freschissima con Ferrero

I fan del marchio prevedono che sarà un’estate freschissima grazie a Ferrero, che ha voluto coccolare gli italiani e non solo in un periodo negativo come quello che stiamo vivendo.

I gelati Ferrero strappano un sorriso soprattutto ai più piccoli costretti a rimanere a casa per via della pandemia.

In una nota dell’azienda, il team di Ferrero ha dichiarato di aver lavorato a lungo alla ricetta di questi nuovi prodotti.

La produzione di questi nuovi gelati è avvenuta anche grazie alla sinergia con Ice Cream Factory Comaker, leader in Spagna per la produzione di gelati, che Ferrero ha acquisito nel 2019.

“I gelati Ferrero saranno prodotti nello stabilimento di Alzira, in Spagna (in provincia di Valencia), che è caratterizzata da impianti innovativi e da un alto grado di automazione”.

Siamo sicuri che saranno un enorme successo!