Giallo a Ferrara, trovati due cadaveri carbonizzati in un’auto: indagini in corso

Il drammatico ritrovamento è avvenuto la scorsa domenica sera a Rero di Tresignana, nel ferrarese.

Ai vigili del fuoco era arrivata la segnalazione di un’auto in fiamme. Durante le operazione di spegnimento, sono stati rinvenuti i due corpi senza vita.

Segnalata un’auto in fiamme: scoperti due cadaveri carbonizzati

La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata nella tarda serata di domenica, quando dei cittadini hanno allertato i pompieri per la presenza di un’auto in fiamme in un campo a Rero di Tresignana, nel ferrarese.

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, hanno fatto la macabra scoperta: nell’auto, ormai senza vita e quasi totalmente carbonizzati, sono stati scoperti due cadaveri.

Identificate le vittime

Come riferisce l’Adnkronos, gli inquirenti hanno identificato i due cadaveri: si tratta di un 64enne di Codigoro, del quale proprio in serata era stata segnalata la scomparsa.

La seconda vittima sarebbe un parente del 64enne, un 70enne con gravi patologie.

I due sono stati ritrovati proprio a bordo della vettura di proprietà del 64enne.

Informazioni più dettagliate potranno essere certamente fornite dall’esame autoptico, che è stato disposto sui corpi delle due vittime.

L’obiettivo degli inquirenti è tentare di ricostruire cosa sia accaduto nelle ore del pomeriggio di domenica 28 febbraio, quindi prima che si consumasse la tragedia.

Notizia in aggiornamento.