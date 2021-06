Choc a Ferrara, bimbo di 1 anno trovato morto in casa: madre ferita con i polsi tagliati

Choc a Ferrara, bimbo di 1 anno trovato morto in casa: madre...

È stata proprio la donna ad allertare i soccorsi per il figlio, che all’arrivo dei sanitari era già deceduto.

Gli altri due figli, di 5 e 9 anni, sono stati affidati alla nonna materna.

Choc a Ferrara: bimbo di 1 anno trovato morto in casa

Dramma questa mattina a Ferrara: un bambino di appena 1 anno è stato trovato morto in camera da letto.

In casa con lui la madre e due fratellini di 5 e 9 anni. Come riferisce l’Ansa, è stata proprio la donna ad allertare i soccorsi per il figlio.

Quando i Carabinieri sono giunti nell’abitazione, il piccolo era già deceduto. I sanitari del 118 hanno tentato il possibile per rianimarlo. Per oltre 40 minuti hanno messo in atto le manovre di soccorso, poi hanno dovuto arrendersi.

La donna, che ha tentato di aggredire i militari, è stata trovata con dei tagli ai polsi e alle braccia ed è stata trasferita nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cona. Le sue condizioni fisiche non sono preoccupanti.

Leggi anche –> Lecce, bimbo di 5 mesi picchiato e malnutrito: indagata la madre

Gli altri due figli della donna sono stati affidati alla nonna.

Madre e figli vivevano soli da qualche settimana. I carabinieri stanno indagando per omicidio.

Notizia in aggiornamento.