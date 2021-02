Fernando Alonso vittima di un incidente in bici in Svizzera

Il rientrante pilota di Formula Uno, Fernando Alonso, sarebbe stato investito da un’automobile mentre andava in bici.

L’ex pilota della Ferrari Fernando Alonso è stato protagonista di un brutto incidente mentre andava in bici. Il sinistro, nello specifico, è avvenuto in Svizzera a Lugano, nei pressi di via la Santa.

Nell’incidente il pilota ha riportato diverse fratture

A confermare l’incidente la stessa scuderia che ha richiamato, dopo diversi anni di assenza, Alonso in Formula Uno, la Alpine Renault. Fortunatamente il pilota è stato soccorso immediatamente e trasportato al più vicino ospedale della zona.

Qui dai primi esami sono emerse diverse fratture, ma non solo. La colluttazione, infatti, sembrerebbe aver generato anche danni ai denti. Le difficili condizioni del rientrate in F1 Alonso, quindi, hanno obbligato un trasferimento all’ospedale di Berna dove oggi verranno svolti ulteriori esami.

Alonso potrebbe, quindi, saltare l’inizio della stagione

Una vera e propria doccia fretta per Alonso e la sua scuderia a poco più di un mese dall’inizio dei test in Bahrain. A causa di questo incidente, infatti, l’inizio di stagione per l’ex ferrarista è a rischio.

“L’incidente in allenamento in bicicletta. Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani”.

Questo il comunicato ufficiale diramato dall’Alpine nella giornata di ieri. Non sono mancati, inoltre, messaggi d’affetto pubblicati su Twitter da parte degli altri piloti della Formula Uno.

“Forza Fernando, speriamo non sia niente di grave e che ti riprenda presto!”.

Queste le parole del suo connazionale nonché neo pilota Ferrari Carlos Sainz. Non sono mancati, infine, gli auguri di una pronta guarigione da parte dei team, in special modo dalla McLaren, ultima scuderia con cui Alonso ha disputato un mondiale di F1, ormai nel lontano 2018.