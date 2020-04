Fernanda Lessa si è coperta di ridicolo compiendo un gesto impetuoso con delle forbici. L’ex protagonista del ‘GF Vip 4’ ha disgustato il popolo dei social, sfrecciando in vetta alle polemiche.

Altro che sorrisi e bacetti per i fan. Fernanda Lessa, ex protagonista del reality show Grande Fratello Vip 4, torna a impressionare il mondo del web con un’altro clamoroso gesto, questa volta affidato ad un video su Instagram.

Se nella casa del GF Vip 4 aveva già pensato a scuotere il pubblico mediante presunti riti vodoo, rivolti all’acerrima nemica Antonella Elia, adesso la 43enne di Rio de Janeiro torna a destabilizzare gli internauti e si spinge verso un siparietto ancora più assurdo.

Fernanda Lessa, infatti, è finita al centro di una nuova polemica mediatica per aver compito un gesto forte durante uno dei suoi ultimi collegamenti in diretta su Instagram. Un siparietto provocatorio che non è affatto piaciuto ai suoi 79 mila followers e ha turbato la loro sensibilità.

Il gesto aberrante di Fernanda Lessa

Un momento memorabile, che i fan difficilmente dimenticheranno. Stiamo di una pugnalata allo stomaco con delle forbici. Una breve sceneggiata che l’ex protagonista del reality show ha simulato con uno sguardo molto inquietante e demoniaco.

“Incredibile”, “Ha bisogno di un recupero psichiatrico”, “La solita porcata”, sono solo alcuni dei commenti che la performance di Fernanda Lessa ha ricevuto dagli indignati instagramers. Un gesto che ha infiammato gli utenti più sensibili.

Forse a non rendersi conto della veemenza del sua azione è stata solo l’ex protagonista del reality, poiché i leoni da tastiera non hanno perduto tempo a scagliarsi contro di lei. Un cattivo esempio, un vero e proprio gesto violento. Fortunatamente sembra si sia trattato di un episodio isolato, che non ha avuto un seguito e che probabilmente non si ripeterà in futuro.