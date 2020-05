Il figlio morto in culla, Fernanda Lessa e il messaggio straziante: “Nel mio cuore oggi compi 19 anni”

View this post on Instagram

Pancione nell'anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2001/21-05-2001✝️ Grazie per il supporto della familia @silviagiusfredipiazzi @undertheinfluence.it, a tutt'ora family.