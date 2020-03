Felicita Chiambretti, chi è la mamma del conduttore Piero Chiambretti?

Chi è Felicita Chiambretti, la madre del celebre conduttore italiano Piero Chiambretti, risultata positiva al Coronavirus e ricoverata al Mauriziano di Torino

Scopriamo tutti i segreti di Felicita Chiambretti, la donna che ha cresciuto da sola il figlio Piero Chiambretti, che è risultata positiva al Covid-19 e che è oggi ricoverata al Mauriziano di Torino assieme al noto conduttore televisivo.

Chi è Felicita Chiambretti

Felicita Chiambretti è la madre del noto conduttore televisivo Piero Chiambretti.

La donna è una scrittrice con la passione per la poesia (ha firmato diversi libri) e nel corso della sua vita ha anche gestito una tabaccheria a Moncalieri.

Ha cresciuto il figlio, nato nel 1956, quando aveva soltanto 19 anni, nella città di Torino, da mamma single, in un’epoca in cui questa condizione era un tabù. Attualmente la donna vive in Piemonte

Quando è rimasta incinta di Piero, Felicita si è dovuta trasferire da una zia ad Aosta, perché i genitori l’avrebbero mandata via di casa dopo la notizia della gravidanza.

I genitori di Piero si sarebbero conosciuti in Africa, precisamente ad Asmara (Eritrea), quando Felicita studiava per conseguire il diploma magistrale. Tornata da sola in Italia, avrebbe cresciuto suo figlio senza un compagno.

Chiambretti, la madre e il Coronavirus

Nel marzo del 2020, Mediaset sospende il programma condotto dal presentatore, “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus.

Dopo poco, il celebre conduttore viene ricoverato in ospedale, in quanto si sospetta sia stato colpito dal Coronavirus. Nei prossimi giorni verrà ripetuto il tampone per scoprire la verità.

Dopo la pubblicazione della notizia, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi hanno fatto sapere di stare bene, mentre l’attrice Serena Grandi di essersi messa in autoquarantena per precauzione.

La madre Felicita, come dichiarato La Stampa, sarebbe invece certamente risultata positiva al test.