Fedez apre la porta del bagno e lei è sulla tazza: la scena imbarazzante diventa virale

Fedez ha voluto fare un viaggio solo soletto con il suo Leone. Il rapper però ha avuto un imbarazzante inconveniente: ecco cosa è successo in bagno

Bisogna ammettere che non tutti hanno il coraggio di affrontare un volo di così tante ore con tanto di fuso orario. Il tutto naturalmente documentato su Instagram, divenuto ormai “il social dei vip”: Lello & papà… Il nostro primo viaggio da soli, destinazione Los Angeles.

Volo Italia-Los Angeles, arrivano le prime critiche

Non sono mancate le critiche, i commenti di disapprovazione per il viaggio Italia-Los Angeles e il commento di una delle influencer più conosciute al mondo, madre del piccolo “Lello”: Ci vediamo presto amorini. A venerdì, godetevi Los Angeles.

Insomma, un viaggio tra soli uomini che ha visto già i primi imbarazzi per il maschio senior. Fedez, infatti, è andato in bagno, ha trovato la porta aperta e ha erroneamente pensato che non ci fosse nessuno. Ma ha trovato qualcuno che non si aspettava. C’era una ragazza che aveva dimenticato di chiudere la porta.

Viaggio turbolento per il signor Ferragnez

Pare che il rapper l’abbia presa in maniera piuttosto leggera, senza rendere il tutto un piccolo dramma, ma lo stesso non si può dire per la ragazza: Quando l’ho vista sono scoppiato a ridere. Lei un po’ meno.In particolare questo viaggio del signor Ferragnez è stato piuttosto movimentato.

Al di là delle turbolenze dovute alle condizioni metereologiche, pare che Leone abbia anche premuto il testo per chiamare gli assistenti di volo, prendendosi anche il “rimprovero” della hostess.

Fedez, polemiche anche per le mete scelte in viaggio

Dalle stories su Instagram, bisogna ammetterlo, traspare sempre un Fedez molto ironico e solare. Cerca di prendere la vita in modo sarcastico e senza troppi fronzoli, soprattutto da quando è venuto alla luce il piccolo Leone.

Peccato che venga spesso criticato per i suoi modi di fare, per l’eccessivo ostentare e il denaro speso per vacanze in mete da sogno.