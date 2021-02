Fedez scompare da Instagram: Chiara Ferragni spiega cos’è successo – FOTO

Il noto rapper milanese è letteralmente sparito dai social, preoccupando i fan. La moglie ha svelato cos’era accaduto.

Fedez ha commesso un gravissimo gesto che gli stava costando la partecipazione a Sanremo 2021.

Dopo il verdetto di Rai e della direzione artistica del Festival, il celebre cantante è sparito da Instagram, lasciando in pensiero i followers.

Dopo la lunga assenza, Chiara Ferragni è intervenuta e ha svelato ai fan cosa fosse successo al marito.

Fedez sparisce dopo la gaffe

Nei giorni scorsi, Fedez è stato al centro dell’attenzione dei media per una gaffe che poteva costargli cara.

Il rapper aveva pubblicato per errore parte della canzone che porterà a Sanremo 2021 assieme a Francesca Michielin.

Il filmato del brano, giudicato da Rai ancora inedito, è diventato virale e ha sollevato numerose polemiche tra il pubblico del Festival.

Fortunatamente per Fedez e per Francesca Michielin, però, tutto si è risolto per il meglio. I due cantanti potranno partecipare al Festival con il brano selezionato, dal titolo “Chiamami per nome”.

Dopo il verdetto di Rai e della direzione artistica di Sanremo 2021, però, il cantante è sparito da Instagram, preoccupando tutti i suoi followers.

Fedez scompare dai social, ecco la verità

Da qualche giorno, il rapper milanese non posta più nulla sul suo profilo.

Quando una presenza, come quella di Fedez, è assente sui social, fa molto rumore. Il cantante, di solito, è attivissimo a tutte le ore del giorno.

Ora, invece, è sparito e qualcosa non torna ai fan. L’assenza è legata al gravissimo gesto compiuto?

Sembrerebbe di no. A chiarire quanto accaduto ci ha pensato la moglie Chiara Ferragni, che ha rivelato:

“Fedez è vivo, ma gli è venuta la febbre. Per fortuna non è il virus.”

I fan possono fare un respiro di sollievo. Il loro beniamino tornerà prima possibile a coinvolgerli nella sua vita quotidiana.