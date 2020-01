Fedez “Sono pro Mussolini”: bufera sul rapper per le parole della nonna nel suo podcast

Fedez “Sono pro Mussolini”: bufera sul rapper per le parole della nonna...

Bufera social sul rapper Fedez per le parole pro Mussolini e ritenute razziste nel podcast del nipote. Ecco i dettagli di quanto accaduto

La prima puntata del podcast di Fedez e Luis Sal è partita col botto: ospite la nonna del rapper ha elogiato Mussolini e parlato di razza. Contro di lui si sta scatenando una bufera mediatica di accuse, cosa è accaduto nei dettagli

Il rapper Fedez non è nuovo alle polemiche

Non è la prima volta che il rapper Fedez finisce sotto accusa anche per la grande esposizione sui social.

Il marito di Chiara Ferragni infatti è stato attaccato sia dagli haters che da alcuni vip anche di recente.

È accaduto infatti con il cantante Tiziano Ferro che l’ha accusato pubblicamente di omofobia per il testo di una sua canzone.

Fedez si è subito scusato rivelando che quella canzone l’aveva scritta quando era molto giovane.

Inoltre si è reso disponibile ad una collaborazione con Tiziano proprio per sensibilizzare sull’argomento.

La bufera per le frasi razziste della nonna

La polemica questa volta è stata causata da alcune frasi pronunciate dalla nonna del famoso rapper che era ospite della prima puntata del podcast del nipote e di Luis Sal, “Muschio Selvaggio”.

Come riporta Il Messaggero Infatti la nonna del rapper Fedez avrebbe dichiarato

“Mussolini? Io sono pro, ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo” ” All’inizio ha fatto la Marcia su Roma e oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma”

Il nipote di è subito dissociato dalle parole della nonna affermando che non poteva dire cose così e che lui non era d’accordo.

Non solo, la nonna si è anche lanciata in un affermazione che voleva forse essere un complimento ma che è suonata come razzista, all’indirizzo del rapper Bello Figo:

“Sei bello però per essere della tua razza”

La bufera social

Sui social la pioggia di accuse alla volta del rapper e di sua nonna sono partite dal blogger Louis Pisano che ha condannato soprattutto le frasi dette sul connazionale ghanese Bello Figo:

“Vaff****lo Fedez per aver postato questo video spacciandolo per tenero e che appoggi la tua nonna razzista del cavolo”

Ha affermato con veemenza il blogger su Instagram aggiungendo quale è il motivo che ha scioccato moltissimi utenti come Pisano:

“Con la frase ‘Sei bello per la tua razza’ lei voleva intendere che solitamente la sua/mia razza è brutta? Ma che ca**o di problemi avete?!”

Chissà quale sarà la risposta di Fedez a tali affermazioni?