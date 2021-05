Fedez ospita a Muschio Selvaggio Donatella Versace

La trasmissione condotta da Fedez e Luis, e ricaricata sul loro canale Youtube, ha avuto diversi ospiti illustri dalla sua creazione.

Con un post su Instragram i due conduttori del podcast “Muschio Selvaggio“, il cantante Fedez e l’influencer Luis, hanno annunciato l’arrivo di un nuovo episodio con un ospite d’eccezione: Donatella Versace.

Donatella Versace ha svelato alcuni dei suoi segreti a Fedez e Luis

La stilista, nata a Reggio Calabria, nel corso dell’intervista ha parlato di come ha iniziato la sua carriera nel difficile mondo della moda. Ma non solo, Donatella Versace ha persino svelato alcuni dei suoi segreti nel corso della trasmissione.

Una carriera, dunque, iniziata con la laurea all’Università di Firenze, conseguita negli anni ’80. Finiti gli studi, dunque, la stilista lascerà la città Toscana per trasferirsi a Milano, da sempre conosciuta come capitale della moda in Italia e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Dopo essersi occupata del reparto comunicazione però, suo fratello Gianni le affida il marchio Versace Versus. Sfortunatamente però, successivamente, suo fratello verrà assassinato da un tossicodipendente.

Versace ha venduto la sua società nel 2018 per 2 miliardi di dollari

Donatella Versace però non mollerà e ad un anno dalla prematura scomparsa lancerà la sua personale linea d’abbigliamento. Nel 2018, infine, la donna ha preferito vendere la società per una cifra di circa 2 miliardi di dollari a Michael Kors.

Insomma un’intervista davvero stimolante soprattutto per gli appassionati di moda. Lo stesso Fedez, infatti, avrà avuto modo di confrontare la storia di Donatella Versace con quella di sua moglie Chiara Ferragni, da anni uno dei personaggi più influenti nel predetto campo.

Leggi anche —> Caso Fedez-Rai, Davide Faraone chiede alla commissione di ascoltare il cantante: “Indecente censurarlo”