Fedez beccato con l’ex fidanzata Silvia: Chiara Ferragni gelosa? Ecco qual è il loro progetto

Fedez il rapper italiano noto anche per essere il marito di Chiara Ferragni, si è fatto beccare con l’ex Silvia: tra loro un solido rapporto

Il cantante rapper è tornato di nuovo sotto la luce dei riflettori. Il marito di Chiara Ferragni, Fedez, questa volta però fa parlare di sé per un nuovo progetto con la sua ex ragazza.

Fedez collabora con la sua ex Sivia Brigatti

Il cantante Fedez in questi mesi lontano dalla sua più grande passione ovvero la musica, si è dedicato oltre che al piccolo Leone, anche alla realizzazione di un nuovo progetto insieme ad una delle sue ex fidanzate.

Il rapper infatti in collaborazione con Silvia Brigatti, inaugura una bellissima galleria dedicata all’arte dei tatuaggi. Pare infatti che il cantante insieme alla sua ex ragazza Silvia, abbia deciso di realizzare questo sogno che aveva ormai nel cassetto da tempo. Ma questa collaborazione avrà dato fastidio alla Ferragni?

Pare che la fashion blogger non si sia proprio preoccupata che tra il marito e la sua ex, ci potesse essere magari un ritorno di fiamma. Non è la prima volta, tra l’altro, che l’ex giudice di X Factor stuzzica direttamente o indirettamente la gelosia della moglie.

Il marito della Ferragni insieme alla sua ex fidanzata

La nuova attività del marito di Chiara nasce dalla collaborazione con la sua ex fidanzata Silvia Brigatti e ha a che vedere con la sua passione per i tatuaggi. Insieme infatti, hanno dato vita a Hive Tattoo Art Gallery, un piccolo spazio dedicato interamente all’arte sulla pelle:

“Sono felice di annunciarvi un progetto al quale stiamo lavorando da mesi con Andrea, Luigi e Silvia. Per chi non la conoscesse, Silvia è la mia ex fidanzata di dieci anni fa. Ci siamo lasciati e non ci siamo mai uccisi. Io e Silvia, quando avevamo circa 21 anni, da soli ci siamo aperti il nostro primo studio di tatuaggi”

Il giovane papà inoltre aggiunge:

“Questo per me è un grande sogno che si realizza. Vorrei che questo posto possa essere un luogo a disposizione per giovani artisti sotto tutti i campi. Questo spazio è aperto. Siete tutti i benvenuti”

Insomma, sembra che tra i due ex ad oggi ci sia soltanto un legame di amicizia e di affari e nient’altro. Anche in molti sospettano che tra i due ci potrebbe essere un ritorno di fiamma e che possa riaffiorare i ricordi di una relazione bella e spensierata.

La stessa infatti in passato ha tatuato quasi tutti i tatuaggi sul corpo del rapper, ma sembra che tra i due ci sia solo amicizia al momento. Nel frattempo Chiara però non ha espresso nessun parere al riguardo anche se forse un pizzico di gelosia c’è.