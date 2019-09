Fedez ferito ai piedi: costretto a medicarsi durante il Festival di Venezia – Foto

Fedez ha voluto strafare al Festival del Cinema di Venezia: i suoi piedi martoriati sono stati la conseguenza. Ma cosa è successo davvero al rapper?

Il rapper Fedez alle prese con un fastidioso inconveniente durante il Festival del Cinema di Venezia.

Il rapper Fedez e la influencer Chiara a Venezia

Attesissima l’apparizione al Festival del Cinema di Venezia conclusasi negli scorsa giorni della coppia più social del momento l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez.

I due giovani , famosi anche per le foto che quotidianamente postano sui rispettivi social e che documentano ogni evento della loro vita familiare e professionale.

Immancabili erano dunque gli scatti che li immortalavano sul Red Carpet più famoso d’Italia.

I Ferragnez erano a Venezia oltre che per il Red Carpet anche per presenziare alla proiezione del primo film documentario sulla vita dell’influencer Chiara Ferragni -Unposted.

Un momento dunque molto importante e commovente per l’imprenditrice digitale ma anche per il marito Fedez che richiedeva duqnue un outfit adeguato all’occasione.

I Ferragez si sono presentati dunque sul Red Carpet in forma smagliante, con un abbinato completo nero, perfetti, legenati ed innamorati.

Una scelta stilistica precisa però che ha danneggiato fisicamente il povero Fedez.

Ma cosa gli è accaduto?

Fedez e il dolore per le veschiche ai piedi

Putroppo si sa: chi bello vuole apparire un poco deve soffrire.

E Fedez ha preso alla lettera il proverbio.

Il rapper per non rovinare l’outfit ha scelto di non indossare calzini ed il risultato è effettivamente visivamente azzeccato, ma ciò gli ha procurato delle dolorosissime vesciche su entrambi i piedi.

Le giornate al Festival di Venezia sono molto impegnative, richiedendo ore ed ore in piedi e camminate sul Red Carpet, perciò non si fa fatica ad immaginare quanto il povero Fedez sia rimasto provato per l’infelice scelta di stile.

Federico Leonardo Lucia in arte Fedez è però un uomo molto autoiroico e si diverte anche insieme a Chiara a mostrarsi non sempre in perfetta forma ma nella normalità della sua vita.

Anche in questa occasione infatti, il papà di Leone ha voluto rendere partecipi i suoi fan ed in una serie di Stories Instagram ha mostrato le sue vesciche e lui stesso mentre è costretto a fermarsi per le strade di Venezia per medicarsi con cerotti.

Fedez ed il rapporto con i social

Il rapper non è nuovo a critiche anche molto dure verso di lui e la sua famiglia.

Spesso gli haters hanno infatti preso di mira oltre alla moglie Chiara Ferragni per le sue foto sui social, anche l’indifeso figlio della coppia Leone di soli 18 mesi.

Fedez, sempre molto ironico e con la battuta pronta anche di fronte a commenti molto cattivi, di fronte agli insulti gratuiti verso il figlio ha risposto in alcune occasioni in modo duro rimettendo al loro posto gli haters maleducati.

Giustamente non si possono accettare insulti verso un bambino ma purtroppo sui social alcune persone perdono la decenza e l’educazione.

In questa occasione il figlio non era presente ma di sicuro l’immagine dei piedi di Fedez avrebbe suscitato molti interventi a sproposito anche se le foto postate nelle Stories non hanno nulla di indelicato o di censurabile.

Dal momento però che le Storie non sono commentabili per fortuna ciò non è avvenuto e sul profilo di Fedez restano solo le foto ricordo di lui e Chiara bellissimi nei loro eleganti abiti al Festival del Cinema di Venezia.