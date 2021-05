Un dettaglio clamoroso che non passa inosservato, Fedez e Chiara Ferragni nella bufera.

Poche ore fa il noto rapper ha condiviso una foto della sua bellissima famiglia, ma c’è un particolare che i fan hanno notato: scopriamo cosa è successo.

Il cambiamento dei Ferragnez

E’ tempo di novità per la famiglia più chiacchierata d’Italia.

Poche ore fa i due noti influencer hanno annunciato di aver trovato la casa dei loro sogni anche se ancora non esiste, dato che il palazzo è in costruzione.

L’appartamento super lussuoso avrà più piani e sarà pronto per la fine dell’estate 2022, precisamente a settembre.

I due al momento sono in affitto in una casa da 350 metri quadri con terrazzo, per questo è il momento di trasferirsi e raggiungere un obiettivo molto importante per la loro famiglia.

Si ipotizza che la coppia decida di restare a City Life, la zona dove ancora abitano, ma si sposteranno probabilmente verso City Life sud.

Ieri la Ferragni, mentre annunciava questa super notizia si è mostrata molto emozionata di poter andare in un appartamento completamente nuovo e arredato da loro.

Con l’arrivo della piccola Vittoria, c’è bisogno di più spazio e ovviamente la bambina avrà delle necessità importanti quando crescerà, come la privacy.

Fedez e Chiara Ferragni nella bufera per un dettaglio

I Ferragnez ogni giorno postano la loro quotidianità sui social, soprattutto con la loro splendida famiglia.

Leone e Vittoria sono sempre i protagonisti delle stories Instagram dei loro genitori.

Fedez e Chiara immortalano ogni momento e i fan non si perdono un istante della vita della coppia.

Poco fa i due hanno pubblicato una foto che ha scatenato numerose polemiche.

Nel post si vedono i Ferragnez baciarsi con in braccio la cagnolina Matilde, baby Vittoria e in mezzo Leone.

Tantissimi fan si sono accorti di un dettaglio scioccante, ovvero dell’espressione dei due bambini.

Il primogenito, si mostra molto infastidito di questo scatto e anche Vittoria, anche se la bambina è ancora troppo piccola per esprimere i suoi sentimenti.

Infatti nei commenti, in tanti hanno scritto “Salvate il soldato Leone”, “Leo è leggermente infastidito”, “Non ce la fanno più con queste fotografie”, “Le loro facce dicono tutto”.

Come tutti sapranno il primogenito non ha preso bene l’arrivo della sorellina, ma a parte questa piccola gelosia verso Baby V, la loro famiglia è davvero stupenda.

Tra pochi mesi vivranno in una casa completamente nuova, su misura per loro e coroneranno un bellissimo sogno.