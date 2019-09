‘Sto preparando le carte del divorzio a Chiara Ferragni’: Fedez spiazza I fan

Fedez annuncia il divorzio con con la fashion blogger Chiara Ferragni e in un Tweet dichiara la passione per la bellissima modella Gigi Hadid

Il giovane cantante rapper e giudice di molti programmi televisivi Fedez, ha deciso di divorziare da Chiara Ferragni. La decisione è stata presa quando ha scoperto di dover incontrare la sua modella preferita araba Gigi Hadid

Fedez prepara le carte del divorzio

Spesso e volentieri il cantante e marito attuale di Chiara Ferragni, ama prendere in giro sua moglie. Molti sono infatti i video dove lo stesso rapper prende in giro Chiara Ferragni su Instagram, riscuotendo un enorme successo tra i fan. I due infatti sono una coppia molto unita e innamorata e con l’arrivo del bellissimo Leo, le cose sembrano essere migliorate.

Nonostante il loro rapporto vada a gonfie vele, Fedez adora prendere in giro sua moglie con scherzi anche molto forti. Nelle ultime ore infatti il cantante, ha scritto un post equivoco su Twitter che riportava queste parole:

“Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)”

Il rapper infatti, ha voluto sottolineare la passione per la modella araba Gigi Hadid. Un amore incondizionato il suo e non assolutamente corrisposto. In ogni caso infatti, sembra che la Ferragni abbia preso bene lo scherzo e non sembra provare nessuna gelosia.

Fedez e l’incontro con Gigi Hadid

Nonostante il giovane rapper scherzi sulla questione della modella, non nasconde che il pensiero che il non vede l’ora di rivederla. Il cantante infatti, a quanto pare sembra essere molto attratto dalla giovane modella. Come non si può esserlo visto la sua bellezza, in ogni caso,sembra che la modella sia a conoscenza di questa passione del rapper, tant’è che lei stessa ha segnalato sulla sua pagina social, un piccolo spezzone del film di Chiara, dove Fedez alla sua sfilata, sembra essere molto emozionato. Insomma i due amano prendere in giro la bella Chiara, ma è doveroso ricordare a Fedez che a tirare troppo la corda, prima o poi si spezza.