‘Chiede soldi tramite bonifici’ Fedez, la denuncia alla nota Radio fa il giro del web

Arriva finalmente la denuncia: Fedez indignato botta e svela la verità su Radio Maria: ‘Chiede soldi tramite bonifici’. Il rapper sbotta sui social

Fedez denuncia Radio MariaFedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, si è sfogato sui social parlando appunto della situazione che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Il giovane cantante infatti, come i suoi colleghi, si è sfogato, parlando della situazione Corona Virus e di come molti approfittano di questa situazione cosi delicata per accaparrare un po di soldi senza lavorare.

Fedez, indignato sui social

Il cantante infatti ha parlato della situazione Corona Virus e di come molti, sui social e non solo approfittano del momento di debolezza dei cittadini italiani. Pare infatti che il cantante si sia sfogato proprio con i suoi followers sui social, parlando proprio di una delle Radio più ascoltate di sempre, ovvero Radio Maria. Tutto è successo quando la Radio, per aiutare i cittadini in difficoltà ha aperto una campagna di solidarietà, permettendo a chi poteva di versare una somma di denaro per la situazione di emergenza sanitaria in Italia. Ma quello che è successo poco dopo è stato agghiacciante. Sulla pagina ufficiale della Radio religiosa è comparso un post, in cui spiegava che i bollettini pagati dagli ascoltatori purtroppo, non saranno più versato allo sportello.

Fedez si è accorta immediatamente della bufala, tanto che ha deciso di sfogarsi e di denunciarli sui social.

Fedez senza parole: «Radio Maria vergognosa».

Il giovane cantante infatti accortosi subito della truffa una deciso di prendere la situazione in mano e di denunciare tutto sul suo profilo di Instagram. Il marito della Ferragni infatti si è scagliato contro Radio Maria e in un post scrive:

«Le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi». Effettivamente, invece di donare soldi alle strutture ospedaliere in crisi, Radio Maria chiede soldi, per cosa non si sa. Chiaramente esistono persone che costantemente versano bollettini alla radio, per supportare eventuali spese e pagare sponsor validi, e non so cos’altro! Ora che la possibilità di recarsi allo sportello è annullata, Radio Maria chiede i soldi via Sepa straordinario, incredibile! Su Facebook si legge: «Il tuo aiuto a Radio Maria in questo tempo di emergenza: il Sepa straordinario»

Ma il cantante non si ferma e sui social continua:

«Quale aiuto state dando?»

«Ma la chiesa esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di IMU oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?».

Insomma Fedez sembra non aver preso molto bene il post della Radio, tanto da rendere tutto pubblico sui social. Al momento non è arrivata nessuna risposta dalla pagina ufficiale della Radio, ma attendiamo tutti con ansia che possa dare a tutti non delle delucidazioni in merito.